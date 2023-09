Microsoft précise que la mise à jour Windows 11 23H2 n’arrivera pas cette semaine

En début de semaine dernière, Microsoft a fait une grande annonce concernant le lancement de l’IA Copilot dans Windows 11, qui sera mis à jour cette semaine — mais au cas où vous vous poseriez la question, il ne s’agit pas de la mise à jour 23H2.

Il s’agit bien d’une mise à jour importante de Windows 11, mais pas de la mise à jour annuelle pour 2023, qui arrivera pour le système d’exploitation plus tard, en fait. Comme l’a repéré Neowin, Microsoft a apporté cette précision dans un article de blog suite à l’annonce du lancement de Copilot.

La mise à jour Copilot arrivera dans le cadre d’un déploiement qui débutera le 26 septembre, et Microsoft précise qu’elle sera « incluse plus tard dans Windows 11, version 23H2, la mise à jour annuelle des fonctionnalités de Windows 11 ».

La mise à jour 23H2 ne sera pas publiée avant le quatrième trimestre 2023, nous dit-on, ce qui signifie qu’elle ne commencera pas à être diffusée avant octobre au plus tôt, et peut-être même plus tard.

Il s’agit d’une clarification utile de la part de Microsoft, et on doit admettre que lorsque le géant du logiciel a parlé d’une grosse mise à jour à venir cette semaine, on supposait qu’il s’agissait de la mise à jour 23H2. Mais, ce ne sera pas le cas. Copilot étant le plus grand changement de Windows 11 cette année, il n’était pas exagéré de voir un tel lancement.

On attend Copilot

Quoi qu’il en soit, nous savons ce qu’il en est maintenant, et cela n’affectera pas les personnes qui recevront Copilot cette semaine — vraisemblablement celles qui ont coché la case pour recevoir les dernières mises à jour de Windows 11 dès qu’elles sont disponibles.

Quant à savoir ce que donnera Copilot dans sa première incarnation, on est encore dubitatif à ce sujet — même si les premières impressions que nous avons reçues ont été positives, sans aucun doute.