Microsoft Copilot, le compagnon IA de tous les jours, dévoilé

Microsoft a officiellement annoncé que son nouvel assistant d’intelligence artificielle, Copilot, est désormais disponible dans un large éventail de produits Microsoft, de Windows 11 à Bing. Cette annonce marque une étape importante dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’informatique quotidienne. Ce nouveau compagnon IA est conçu pour aider les utilisateurs en intégrant le contexte Web, les données de travail et l’activité en temps réel de l’ordinateur, offrant ainsi une expérience IA unifiée dans les produits les plus populaires de Microsoft.

Microsoft Copilot n’est pas une simple application, mais une fonctionnalité entièrement intégrée qui peut apparaître en cas de besoin par un simple clic droit. Cette intégration témoigne de l’engagement de Microsoft à faire de l’IA une partie intégrante de l’expérience utilisateur. L’assistant d’IA est intégré dans les produits les plus utilisés de Microsoft, notamment GitHub, Microsoft 365, Bing, Edge et Windows, offrant ainsi aux utilisateurs un compagnon d’IA cohérent et utile sur l’ensemble de ces plateformes.

L’une des principales caractéristiques de Microsoft Copilot est sa capacité à intégrer le contexte Web, les données de travail et l’activité en temps réel de l’ordinateur. Cela signifie que l’assistant IA peut comprendre l’activité actuelle de l’utilisateur et lui fournir une assistance pertinente en fonction de ce contexte. Cela peut aller de la suggestion de modifications dans un document Word à la fourniture de résultats de recherche pertinents dans Bing.

Microsoft a donné la priorité à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs dans le développement de Copilot. L’assistant d’intelligence artificielle sera disponible dans Windows 11, Microsoft 365 et le navigateur Edge avec Bing, afin que les utilisateurs puissent bénéficier de ses fonctionnalités sur plusieurs plateformes.

La version initiale de Copilot fera partie d’une mise à jour gratuite de Windows 11, à partir du 26 septembre. Elle sera intégrée à Bing, Edge et Microsoft 365 dans le courant de l’automne. Ce déploiement s’inscrit dans la stratégie plus large de Microsoft visant à améliorer la productivité et la créativité grâce à l’introduction de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux appareils.

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 arrive

La prochaine mise à jour de Windows 11 introduira plus de 150 nouvelles fonctionnalités, dont des expériences basées sur l’IA dans des applications telles que Paint, Photos et Clipchamp. Ces fonctionnalités sont conçues pour rendre ces applications plus intuitives et plus puissantes, améliorant ainsi l’expérience de l’utilisateur.

Outre l’introduction de Copilot, Bing prendra en charge le dernier modèle DALL.E 3 d’OpenAI. Il offrira des résultats de recherche plus personnalisés, une nouvelle expérience d’achat alimentée par l’IA et des mises à jour de Bing Chat Enterprise. Ces mises à jour s’inscrivent dans le cadre des efforts continus de Microsoft pour tirer parti de l’IA afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

Microsoft 365 Copilot sera disponible pour les entreprises à partir du 1er novembre 2023, ainsi que Microsoft 365 Chat, un nouvel assistant IA. Cela marque une expansion significative des offres de Microsoft en matière d’IA pour les clients d’entreprise, leur fournissant de puissants outils pour améliorer la productivité et l’efficacité.

De nouveaux appareils Surface

Enfin, Microsoft a également présenté de nouveaux appareils Surface qui sont disponibles en précommande. Ces appareils sont conçus pour améliorer les expériences d’IA, en fournissant aux utilisateurs un matériel puissant pour compléter les nouvelles fonctionnalités logicielles.

L’introduction de l’assistant IA de Microsoft, Copilot, et son intégration dans divers produits Microsoft représentent une avancée significative dans l’utilisation de l’IA dans l’informatique quotidienne. Grâce à sa capacité à intégrer le contexte Web, les données de travail et l’activité en temps réel de l’ordinateur, Copilot promet d’être un outil précieux pour améliorer la productivité et la créativité.