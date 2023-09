Des rendus en haute résolution des Pixel 8 et Pixel 8 Pro montrent les couleurs et les designs

Maintenant que les modèles d’iPhone 2023 ont été dévoilés, la prochaine étape de ce voyage sans fin nous emmène à New York pour le prochain événement Made by Google qui aura lieu le 4 octobre. À cette date, nous verrons Google dévoiler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec l’ouverture des précommandes le jour même. La Pixel Watch 2 sera également dévoilée et Google ajoutera les versions Porcelain et Sky Blue des écouteurs sans fil Pixel Buds Pro.

Si vous voulez voir à quoi devraient ressembler les unités Pixel 8 et Pixel 8 Pro, MySmartPrice a publié des rendus en haute résolution de ces appareils dans les trois couleurs qu’il dit que chaque modèle sera disponible. Pour le Pixel 8 Pro, ces options comprendront le Sky Blue, Porcelain, et Black Obsidian. Pour le Pixel 8, les trois options de couleur seront Peony Rose, Grey, et Obsidian Black.

Le design actuel des modèles Pixel a commencé avec la gamme Pixel 6 en 2021 qui présentait la barre de caméra arrière qui a été affinée avec la série Pixel 7 de l’année dernière et continue avec les modèles Pixel 8. Il est différent de tout ce qui existe aujourd’hui sur le marché, donc lorsque vous voyez la barre de caméra arrière, vous savez que vous avez devant vous un smartphone Pixel.

Selon les dernières rumeurs, le Pixel 8 Pro comprendra un écran plat OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Quad HD+ (1440 p). Sous le capot, on retrouvera le SoC Tensor G3 avec 12 Go de mémoire vive et 128 Go/256 Go de stockage flash. La caméra arrière comprendra une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 64 mégapixels, une caméra téléobjectif de 48 mégapixels (utilisant un objectif périscopique), et une caméra frontale de 11 mégapixels à l’avant. Nous devrions voir un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, qui élimine un des principaux points faibles des modèles précédents, et un capteur qui prendra la température de l’utilisateur.

Le Pixel 8 Pro sera doté d’une batterie d’une capacité de 4 950 mAh (commercialisée comme 5 000 mAh) avec un support de la charge de 27 W. Android 14 sera préinstallé.

Rendez-vous le 4 octobre

Le Pixel 8 sera doté d’un écran OLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+ (1080 p). Le chipset Tensor G3 équipera le téléphone qui sera livré avec 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. La barre arrière comprendra une caméra primaire de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 10 mégapixels.

Rester à l’écoute sur les dernières informations avant l’événement Made by Google.