Samsung dévoile accidentellement ses propres Galaxy S23 FE, Galaxy Buds FE et Tab S9 FE

On aurait pu penser que les entreprises technologiques parviendraient à éviter les fuites de leurs propres produits, mais ce n’est apparemment pas le cas : Samsung vient apparemment de divulguer son smartphone, ses écouteurs et sa tablette Galaxy Fan Edition (FE), plus abordables, sur son propre site Web.

Qu’il s’agisse d’une erreur d’un employé ou d’une stratégie marketing délibérée, nous disposons désormais de nombreux détails sur les Samsung Galaxy Buds FE ainsi que de photos de la Galaxy Tab S9 FE et du Galaxy S23 FE. Voici ce qui vient de fuiter, comme le souligne SamMobile.

En supposant que les informations affichées soient authentiques, les Galaxy Buds FE sont dotés d’un seul haut-parleur et de trois micros dans chaque écouteur, d’une annulation active du bruit et d’une autonomie de 30 heures lorsque l’ANC est désactivé ; cette autonomie tombe à 21 heures lorsque l’ANC est activé. Ils sont dotés de la technologie Bluetooth 5.2 et d’un design plus grand et incliné, et comme auparavant, il y a l’étui de charge compact habituel avec USB-C à l’arrière.

Ils sont compatibles avec SmartThings Find et disposent d’un mode ambiant, d’une commutation automatique des appareils et de l’assistant numérique Bixby de Samsung.

Le prix des Samsung Galaxy Buds FE n’a pas encore été annoncé — ou accidentellement publié — mais les rumeurs précédentes suggéraient 99 euros aux États-Unis.

Galaxy S23 FE et Galaxy Tab S9 FE : que savons-nous jusqu’à présent ?

En plus des fuites de photos, Samsung a également publié des images de teasing du futur Galaxy S23 FE — le premier smartphone FE depuis le Galaxy S21 FE. Elles montrent la caméra arrière avec trois lentilles disposées verticalement et le titre « The New Epic ». Cela semble corroborer les rumeurs précédentes selon lesquelles le S23 FE bénéficierait d’une mise à niveau de la caméra cette année.

Selon les rumeurs, le SE aura un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces en full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. La caméra frontale serait de 10 mégapixels, et la caméra principale de 50 mégapixels, avec une caméra ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Le Galaxy S23 FE serait équipé des puces Exynos 2200 et Snapdragon 8 Gen 1 de la série Galaxy S22 de l’année dernière, bien que des fuites de benchmarks indiquent que Samsung l’a optimisé pour offrir de meilleures performances qu’auparavant.

Des tablettes abordables

La Galaxy Tab S9 FE a également fait l’objet de fuites : elle est apparue dans la base de données de la Google Play Console aux côtés de sa sœur, la Galaxy Tab A9. En plus des rendus de la nouvelle tablette, il y a quelques spécifications : elle semble avoir un écran de 2 304 x 1 440 pixels, une puce Exynos 1380 et 6 Go de RAM. Comme prévu, elle fonctionne sous Android 13.

Nous ne savons pas quand ces appareils seront réellement lancés, mais l’une des fuites d’images du Galaxy S23 FE indique la date du 4 octobre, ce qui semble être une date probable pour un lancement de produit à l’automne : plus tard, ce serait dangereusement tard pour les fêtes de fin d’année. Et compte tenu du fait que Samsung fait du teasing tout en divulguant délibérément ou accidentellement des pages de produits complètes, il est clair que les appareils de la Fan Edition sont prêts à être lancés.