Le Copilot unifié de Microsoft arrive sur Windows, Edge et partout ailleurs

Hier soir, Microsoft a annoncé une nouvelle expérience Copilot unifiée dans Windows 11, qui sera lancée le 26 septembre. Le nouveau « compagnon IA de tous les jours », désormais appelé Microsoft Copilot dans Windows, sera « disponible de manière transparente dans toutes les applications et expériences que vous utilisez le plus », y compris le bureau Windows 11, Microsoft 365, Outlook, le navigateur Edge et (euh) Bing.

Lors de l’événement, Yusuf Mehdi, directeur du marketing consommateurs, a qualifié Copilot de « poignée de main entre vous et la technologie — disponible quand vous en avez besoin et hors de portée quand vous n’en avez pas besoin ».

Dans un article annonçant Copilot sur le site Web de Microsoft, Mehdi a écrit :

Copilot intégrera de manière unique le contexte et l’intelligence du Web, vos données de travail et ce que vous faites dans l’instant sur votre PC pour vous fournir une meilleure assistance — avec votre vie privée et votre sécurité au premier plan. Il s’agira d’une expérience simple et transparente, disponible dans Windows 11, Microsoft 365 et dans notre navigateur Web avec Edge et Bing. Elle fonctionnera comme une application ou se dévoilera d’elle-même lorsque vous en aurez besoin, d’un simple clic droit.

Avec les autorisations appropriées, le nouveau Copilot pourra extraire des données de votre agenda, de votre messagerie, de vos documents et autres pour vous aider à rédiger rapidement des textes et des e-mails, et il fera des suggestions en temps réel dans des applications telles qu’Outlook. Il sera également en mesure d’extraire le contexte de Bing Mobile et de Edge sur votre smartphone.

Le Copilot mis à jour fera son apparition avec la mise à jour 23H2 de Windows 11 le 26 septembre. Il sera disponible sur le bureau et pourra être lancé à l’aide du raccourci clavier Touche Windows + C ou d’un clic droit. Les fonctions d’intelligence artificielle de Copilot apparaîtront dans de nombreuses applications par défaut de Windows 11, notamment Photos et Paint.

Copilot dans Windows vous permettra de contrôler certaines parties du bureau à l’aide de commandes vocales ou textuelles. Dans la vidéo ci-dessus, on voit Copilot arranger des fenêtres, activer le mode sombre, lancer des listes de lecture Spotify spécifiques, générer des paragraphes entiers de prose au ton assuré sur l’architecture minimaliste et supprimer les arrière-plans des photos. C’est un grand pas en avant par rapport à l’actuelle boîte de texte du menu Démarrer qui, d’après mon expérience, ne parvient généralement pas à trouver les fichiers et les paramètres pertinents sur l’ordinateur, ou bien s’en remet à Bing et ne parvient pas à les trouver sur le Web. Nous verrons bien !

Microsoft a également annoncé la mise à jour des capacités d’IA dans Bing Chat, Bing Image Creator, Microsoft Shopping (une fonctionnalité d’Edge).

Microsoft 365 Copilot sera disponible en novembre

En outre, l’assistant Copilot sera disponible à partir du 1er novembre pour les clients de Microsoft 365 sur certains plans d’affaires et d’entreprise. Mais l’ajout n’est pas gratuit : la société a annoncé en juillet qu’elle facturerait une prime de 30 dollars par mois et par utilisateur pour l’accès à la fonctionnalité, ce qui double presque le prix total d’un abonnement pour les entreprises sur certains plans d’entrée de gamme.

Copilot est une sorte de Clippy moderne, sans le trombone animé. Grâce à lui, les utilisateurs professionnels peuvent résumer des documents ou confier la création d’e-mails à leur assistant IA. Il peut également créer de nouveaux projets Word à partir d’informations provenant d’autres fichiers ou offrir des informations en temps réel sur les réunions Teams. Il peut même vous expliquer comment il a procédé dans Excel après que vous lui ayez demandé de visualiser des données ou de faire des projections.

Les débuts de Copilot interviennent peu de temps après que Google a lancé ses propres outils d’IA, appelés Duet AI, dans Google Workspace, son analogue pour 365. L’accès est facturé au même prix — 30 dollars par personne et par mois — et la fonctionnalité offre un grand nombre d’avantages similaires à ceux de Microsoft.