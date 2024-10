OpenAI : Valorisation record de 157 milliards de dollars, l’IA a le vent en poupe !

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, vient de lever 6,6 milliards de dollars lors d’un nouveau tour de financement, portant sa valorisation à 157 milliards de dollars.

Cette somme colossale, qui double presque sa valorisation précédente de 86 milliards de dollars, témoigne de l’engouement des investisseurs pour l’intelligence artificielle et du potentiel de croissance d’OpenAI.

Thrive Capital a mené ce tour de table avec un investissement de 1,25 milliard de dollars, et pourrait injecter un milliard supplémentaire l’année prochaine si l’entreprise atteint ses objectifs de revenus.

Microsoft, fidèle soutien d’OpenAI avec 13 milliards de dollars investis au total, a contribué à hauteur d’un milliard de dollars. De nouveaux investisseurs ont également rejoint l’aventure, notamment SoftBank (500 millions de dollars), Nvidia (100 millions de dollars) et MGX, une société basée aux Émirats arabes unis. Apple, initialement pressenti pour participer à ce financement, n’a finalement pas investi. Selon le Wall Street Journal, l’investissement minimum requis pour accéder aux documents financiers d’OpenAI était de 250 millions de dollars.

OpenAI a demandé à ses investisseurs de ne pas soutenir ses concurrents, tels qu’Anthropic et xAI d’Elon Musk. Cette clause de non-concurrence souligne la rivalité intense qui règne dans le secteur de l’IA.

Une transformation en société à but lucratif

Ce tour de financement est assorti d’une condition : les investisseurs peuvent retirer leurs fonds si OpenAI ne finalise pas sa conversion en société à but lucratif. Sarah Friar, première directrice financière d’OpenAI recrutée en juin dernier, a joué un rôle crucial dans l’organisation de cette levée de fonds.

En effet, ce financement massif est conditionné à une restructuration d’OpenAI en société à but lucratif. Actuellement, l’activité commerciale d’OpenAI est supervisée par un organisme de recherche à but non lucratif, et les bénéfices des investisseurs sont plafonnés à 100 fois leur mise initiale. Si OpenAI ne se restructure pas dans les deux ans, les investisseurs pourront demander le remboursement de leurs fonds.

OpenAI a vu sa valorisation atteindre un niveau comparable à celui de sociétés cotées en bourse comme Goldman Sachs, Uber et AT&T. Cette croissance fulgurante s’accompagne d’une concurrence intense, avec des entreprises comme Anthropic, Meta et Google qui développent des modèles d’IA aux capacités similaires.

ChatGPT, le produit phare d’OpenAI, compte environ 250 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et 11 millions d’abonnés payants, ainsi qu’un million d’entreprises clientes. Cette base d’utilisateurs en forte croissance témoigne du potentiel de l’IA générative.

Des tensions internes liées à la stratégie de l’entreprise

Le passage de OpenAI d’une organisation à but non lucratif à une entreprise axée sur le profit a généré des tensions internes, notamment le licenciement puis la réintégration de son PDG l’année dernière, ainsi que des protestations d’anciens employés préoccupés par l’impact de cette stratégie sur la mission initiale d’OpenAI de développer l’IA pour le bien public.

Malgré ces défis, OpenAI poursuit son ambition de créer une intelligence artificielle générale (AGI) et la conversion en société à but lucratif semble désormais incontournable pour attirer de nouveaux investisseurs et financer ses projets ambitieux.

Ces milliards de dollars serviront à financer l’entraînement de modèles d’IA de pointe, une tâche extrêmement coûteuse. Le développement de modèles d’IA coûtant un milliard de dollars est déjà en cours, et des modèles à 100 milliards de dollars pourraient bientôt voir le jour. Pour OpenAI, qui ambitionne de créer des modèles de « raisonnement » encore plus complexes, ces fonds sont essentiels.