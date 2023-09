Microsoft annonce le Surface Laptop Studio 2 avec davantage de ports et meilleures puces

Microsoft vient de présenter son nouvel ordinateur portable convertible haut de gamme ! Lors de son événement Surface 2023, Microsoft a annoncé une série de nouveaux produits, dont le dernier Surface Laptop Studio 2. Laptop Studio 2 est très intéressant et fait concurrence aux meilleurs ordinateurs portables d’aujourd’hui, comme le MacBook Pro M2 d’Apple.

Bien que l’ordinateur portable ressemble au modèle original de 2021, il est doté d’un matériel très performant qui en fait l’un des meilleurs ordinateurs portables convertibles 2-en-1 du marché. Le design innovant, avec le châssis doté d’une conception de charnière tissée dynamique, est repris dans ce Studio de deuxième génération. Le Surface Laptop Studio 2 peut être utilisé dans différentes orientations, c’est-à-dire dans différents modes que l’utilisateur peut transformer en fonction de ses préférences.

Microsoft propose le Surface Laptop Studio 2 avec les processeurs mobiles Intel Raptor Lake H-series Core i7 de 13e génération. Les modèles d’entrée de gamme seront disponibles avec 16 Go de mémoire DDR5 avec des configurations allant jusqu’à 64 Go tandis que les options de stockage vont jusqu’à un SSD PCIe Gen 4 de 2 To. Au total, Microsoft affirme qu’il s’agit de « la Surface la plus puissante que nous ayons jamais construite » et promet des performances deux fois supérieures à celles du précédent opus.

Le Surface Laptop Studio 2 offre des performances graphiques deux fois supérieures à celles du MacBook M2 Max. Les GPU discrets de la série GeForce RTX 40 de NVIDIA seront disponibles avec la RTX 4050 ou la 4060. Les utilisateurs professionnels pourront également opter pour un GPU NVIDIA RTX 2000. Microsoft a également inclus une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée qui permettra d’accélérer les tâches d’IA et de prendre en charge toutes les nouvelles fonctionnalités d’apprentissage automatique qui devraient arriver avec les prochaines mises à jour de Windows.

L’écran PixelSense Flow de 14,4 pouces est analogue au modèle original, avec un ratio 3:2, une résolution de 2 400 x 1 600, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie HDR. Il prend également en charge la saisie tactile et Dolby Vision. Microsoft indique que l’écran prend en charge le toucher adaptatif, qui permet différents types d’entrées. Il y a un pavé tactile haptique amélioré qui est présenté comme « le pavé tactile le plus complet sur un ordinateur portable aujourd’hui ». Il peut être personnalisé et offre une meilleure réactivité.

À partir de 1 999 euros

Pour les entrées/sorties, nous avons des options légèrement améliorées par rapport au modèle de la précédente génération. En plus des deux ports USB Type-C Thunderbolt 4, du port Surface Connect et de la prise audio de 3,5 mm, le Surface Laptop Studio 2 dispose également d’un port USB Type-A et d’un emplacement pour carte microSD, de nouvelles options de connectivité importantes. En outre, l’ordinateur portable est livré avec le stylet Surface Slim Pen 2 qui est toujours rangé et chargé sous le clavier. Outre l’écriture de notes, le nouveau stylet peut être utilisé pour diverses tâches créatives telles que le remplissage génératif sur Photoshop ou la suppression d’objets sur vos photos.

Le Surface Laptop Studio 2 est proposé à partir de 2 239 euros et les précommandes commencent dès aujourd’hui. Il sera disponible à partir du 3 octobre. L’histoire du jour — et de l’année — pour Microsoft est bien sûr l’IA : la majeure partie de l’événement de lancement de la société a été consacrée à Copilot plutôt qu’au matériel. Toutefois, Microsoft a également annoncé le nouveau Surface Laptop Go 3 qui sera disponible au prix de départ de 899 euros.