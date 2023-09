Threads pourrait bientôt être doté d’un bouton d’édition

Après qu’Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a confirmé après la mise à jour de juillet de l’application Threads qu’un bouton d’édition figurait sur la liste des fonctionnalités à venir, le dernier rapport semble confirmer que Meta pourrait bientôt déployer la fonctionnalité. Selon une capture d’écran partagée par le développeur Alessandro Paluzzi sur X (anciennement Twitter), vous pourrez bientôt modifier votre publication Threads.

#Threads is working on the ability to edit posts within 5 minutes 👀 pic.twitter.com/TlyoieQNcM — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 21, 2023

En regardant de plus près, vous remarquerez qu’il y a un minuteur à côté du bouton Modifier, ce qui indique que vous pourrez modifier votre publication Instagram Threads dans les 5 minutes suivant sa publication. Ce délai est un peu plus court que sur X, où vous pouvez modifier votre message dans l’heure qui suit sa publication. Un bouton d’édition est l’une des choses les plus importantes, en particulier pour les réseaux sociaux qui contiennent beaucoup de texte, et le dernier scoop confirme que la fonctionnalité est bien en cours de test et pourrait être déployée à grande échelle bientôt.

Outre le bouton d’édition, vous pouvez également voir les boutons « Qui peut répondre », « Cacher le nombre de j’aime » et « Supprimer ». Par ailleurs, rien n’indique que Meta envisage de verrouiller la fonctionnalité du bouton Modifier sur Threads derrière un paywall. Son concurrent, X, offre l’édition aux utilisateurs qui ont souscrit à l’offre X Premium de plus de 10 euros/mois.

Meta n’a rien confirmé concernant ce nouveau bouton Modifier dans Threads. Cependant, la capture d’écran partagée par Paluzzi nous rend optimistes quant à l’arrivée prochaine de cette fonctionnalité. De telles fonctionnalités sont indispensables pour une application aussi récente que Threads si elle souhaite s’imposer face à X. En effet, la lenteur de Meta à ajouter de nouvelles fonctionnalités est l’une des principales raisons pour lesquelles des millions d’utilisateurs actifs de Threads n’utilisent plus l’application.

Des fonctionnalités très attendues

Depuis son lancement, Meta a activement amélioré Threads en introduisant plusieurs fonctionnalités demandées par les utilisateurs. Il s’agit notamment d’un flux de suivi, d’un client Web et de la possibilité de rechercher des messages. Ces mises à jour ont amélioré l’expérience globale de l’utilisateur et ont rendu l’application plus polyvalente.

Outre le potentiel bouton d’édition, Meta travaille également sur la possibilité de passer d’un profil Threads à l’autre sur mobile. Les utilisateurs pourront facilement passer d’un profil à l’autre en appuyant longuement sur l’onglet du profil. Cette fonctionnalité, annoncée par Mosseri, est un pas de plus vers une expérience utilisateur transparente et pratique.

L’engagement de Meta à améliorer continuellement Threads démontre la volonté de l’entreprise de répondre aux besoins et aux préférences de ses utilisateurs.