Facebook permet désormais aux utilisateurs d’avoir plusieurs profils personnels

Facebook vient d’annoncer que ses utilisateurs peuvent désormais créer plusieurs profils personnels, chacun disposant d’un fil d’actualité unique avec des contenus pertinents, entre lesquels il est possible de basculer sans avoir à se connecter.

Cette nouvelle fonctionnalité est très utile pour ceux qui souhaitent séparer les différents loisirs qu’ils souhaitent pratiquer et partager avec leurs amis et leur famille. Voici comment procéder :

Choisissez un nom et un @nom d’utilisateur pour un maximum de quatre profils personnels supplémentaires

Connectez-vous avec les personnes ou les communautés que vous avez choisies afin que chaque profil ait un fil d’actualité unique avec un contenu pertinent et des intérêts communs

Passez facilement d’un profil à l’autre, sans avoir à vous connecter

Il est également plus facile de séparer les relations personnelles et professionnelles, ainsi que de conserver un profil lié à une communauté et un autre réservé aux amis. La nouvelle fonctionnalité permet d’organiser les personnes avec lesquelles vous partagez et le contenu que vous voyez sur le fil d’actualité de chacun de vos profils.

Selon Facebook, la possibilité de créer plusieurs profils personnels commence à être déployée aujourd’hui dans le monde entier et continuera à l’être au cours des prochains mois.

Des fonctionnalités très attendues

Il est également important d’ajouter que certaines fonctionnalités de Facebook, telles le marketplace, le mode professionnel et les paiements, ne seront pas disponibles pour les profils personnels supplémentaires dès le lancement.

Cependant, vous pourrez utiliser la messagerie dans l’application Facebook et sur le Web pour les profils personnels supplémentaires. Facebook indique qu’il étendra la prise en charge de Messenger à d’autres profils dans les mois à venir. Gardez à l’esprit que l’option d’un profil personnel supplémentaire ne sera disponible que pour les comptes adultes éligibles.