Les processeurs Intel Meteor Lake de la 14e génération arriveront en décembre

Alors qu’AMD est passée à un rythme plus lent d’une génération tous les deux ans, Intel continue de sortir des puces tous les ans. Et nous approchons de la fin de l’année, ce qui signifie qu’il est temps pour Intel d’annoncer de nouveaux processeurs. De nombreuses rumeurs ont circulé sur les futurs processeurs Intel 14e génération, et la société vient de confirmer que ces puces arriveront bientôt sur un ordinateur près de chez vous, avec un certain nombre de changements.

Intel s’apprête à lancer ses processeurs de 14e génération, baptisés « Core Ultra » et portant le nom de code Meteor Lake, le 14 décembre. Parmi les nombreuses choses que l’entreprise a dites à propos de ses prochains processeurs, Intel affirme qu’il s’agira de sa gamme la plus économe en énergie à ce jour, tout en offrant jusqu’à deux fois plus de performances graphiques.

Meteor Lake est unique, car il utilise une approche informatique hétérogène de type « chiplet », où les différents composants sont des morceaux de silicium séparés, imprimés à des tailles différentes, puis intégrés. Les processeurs Meteor Lake sont composés de tuiles comprenant des composants CPU et GPU, chacun fabriqué sur des processus différents. Cette conception permet une plus grande flexibilité et une meilleure efficacité énergétique. Les conceptions de puces modulaires ont été utilisées par AMD, Intel est donc en retard dans ce domaine, mais mieux vaut tard que jamais.

L’une des principales caractéristiques de Meteor Lake est sa « tuile de basse consommation », une partie distincte du processeur qui peut fonctionner indépendamment et qui est optimisée pour les tâches nécessitant un minimum d’énergie. Cette innovation de conception vise à réduire considérablement la consommation d’énergie.

L’un des principaux problèmes des puces Intel est la consommation d’énergie, au point que ces processeurs surchauffent très facilement. Comme il s’agit de l’un des principaux problèmes des puces Intel, il est logique qu’il s’agisse de l’une des principales priorités de la société pour cette génération.

Une puce très alléchante

Intel a également introduit une architecture hybride 3D performante qui gère intelligemment l’utilisation de l’énergie en activant sélectivement les cœurs à haute puissance uniquement lorsque cela est nécessaire, optimisant ainsi l’efficacité. Et il se trouve qu’elle inclut également un coprocesseur d’IA que Windows peut surveiller dans le gestionnaire des tâches.

Le GPU de Meteor Lake, appelé « Xe LPG », promet jusqu’à deux fois plus de performances par watt que les modèles précédents. Il prend également en charge le XeSS d’Intel, un upscaler intelligent, qui pourrait améliorer les taux de rafraîchissement. Le processeur prend en charge en mode natif la vidéo AV1, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 et des options de connectivité avancées.

Intel investit massivement dans Meteor Lake et ses futures technologies de puces, en engageant des milliards de dollars pour augmenter la capacité de production. Toutefois, les performances et les spécifications n’ont pas encore été dévoilées. Nous les connaîtrons lorsqu’Intel annoncera les nouvelles puces en décembre, alors notez bien la date.