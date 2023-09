Les nouvelles cartes graphiques intégrées d’Intel pourraient rivaliser avec les GPU discrets

Intel vient d’annoncer une mise à jour intéressante de ses prochaines puces Meteor Lake : les graphiques intégrés sont sur le point de recevoir un coup de pouce sans précédent, leur permettant de rivaliser avec les GPU discrets bas de gamme.

Désormais équipées du ray tracing pris en charge par le matériel, ces puces ont de bonnes chances de devenir les meilleurs processeurs si vous n’achetez pas de carte graphique discrète. Les gains de performance sont énormes, et les joueurs ne sont pas les seuls à en profiter.

L’information provient d’une présentation Graphics Deep Dive animée par Tom Petersen, un collaborateur d’Intel bien connu du marché des GPU pour avoir travaillé sur les cartes graphiques Intel Arc. Cette fois-ci, au lieu des cartes graphiques discrètes, Petersen s’est concentré sur le GPU intégré (iGPU) à l’intérieur de la prochaine puce Meteor Lake. Petersen a expliqué les améliorations au niveau architectural, présentant les nouveaux graphiques comme Intel Xe-LPG.

Pour la première fois, Intel ajoute le ray tracing matériel à sa puce graphique intégrée, et Petersen affirme qu’il s’agira d’un impressionnant ray tracing. La puce sera équipée de 8 unités RT matérielles, ce qui lui permettra d’effectuer le ray tracing en temps réel. Pour montrer la technologie, Petersen a joué une démo du nouveau benchmark UL Solar Bay qui était verrouillé à 60 images par seconde (fps). Il s’agissait d’une démo Vulkan et, bien qu’il soit difficile de le voir à partir d’un enregistrement, Petersen a expliqué que les nuanceurs informatiques de Meteor Lake simulent des particules de lumière et créent des réflexions matérielles avec VulkanRT.

Pour les joueurs, il pourrait s’agir d’une excellente nouvelle, même s’il est difficile d’imaginer qu’un iGPU puisse effectuer un travail sérieux de ray tracing dans les jeux modernes, étant donné que même certaines des meilleures cartes graphiques discrètes peuvent avoir du mal à le faire. Tom Petersen souligne que les créateurs de contenu et les producteurs pourraient tout autant apprécier la nouvelle prise en charge matérielle.

Une réelle volonté

Par exemple, ceux qui utilisent le logiciel Embree d’Intel trouveront l’accélération GPU, y compris le ray tracing matériel, à l’intérieur d’Embree. En outre, les tests d’Intel montrent que Meteor Lake sera entre 2 et 3 fois plus rapide que Raptor Lake pour le ray tracing matériel dans Blender. Intel, en général, semble désireux de réorganiser l’expérience de ray tracing sur les iGPU à l’avenir, de sorte que de futures améliorations sont probables.

En dehors du ray tracing, l’iGPU de Meteor Lake semble en effet impressionnant. Pour rendre les améliorations possibles, Intel a tout fait pour améliorer l’efficacité architecturale de la puce graphique Arc, en la rendant plus large et en dédiant plus de silicium à l’iGPU par rapport à Intel Raptor Lake. Il a également amélioré les vitesses d’horloge sur l’ensemble du tableau, rendant la puce plus rapide à chaque tension. Petersen a expliqué qu’à une fréquence donnée, Meteor Lake consommera moins d’énergie et qu’à l’inverse, à chaque tension, il sera capable de produire des vitesses d’horloge plus élevées. À l’avenir, l’iGPU de Meteor Lake disposera de 8 cœurs Xe, soit un total de 128 unités vectorielles, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 96 unités vectorielles de Raptor Lake.

Jusqu’à présent, le ray tracing était réservé aux cartes graphiques discrètes haut de gamme. Bien qu’il soit difficile d’attendre des miracles d’une puce intégrée, une chose est claire : Intel et AMD sont déterminés à rendre leurs solutions monopuces plus viables, ce qui est de bon augure pour l’avenir des ordinateurs portables légers.