L’écran du Huawei Mate 60 Pro lui vaut une note de réparabilité de 5/10

Les vidéos de démontage de smartphones sont un genre populaire, si vous pouvez supporter de voir une paire de mains anonymes inverser le processus de construction d’un appareil flambant neuf que vous ne rêvez que d’avoir dans votre poche.

Le dernier fleuron en date à avoir atterri sur la table d’opération est le Huawei Mate 60 Pro – celui-là même qui a suscité l’ire des autorités américaines et des questions sans réponse (jusqu’à présent). Par exemple : comment Huawei, fortement sanctionné par les États-Unis, a-t-il pu produire un chipset de 7 nm compatible avec la 5G ? L’entreprise l’a-t-elle produite elle-même ou quelqu’un a-t-il franchi une ligne rouge en la lui vendant ? Dans le cadre des sanctions actuelles, cela ne devrait pas être possible. Et pourtant, c’est le cas.

Laissons la politique et les politiciens de côté et concentrons-nous sur l’appareil lui-même. Une chaîne YouTube populaire de démontage et de crash-test de smartphones du nom de PBKreviews a mis la main sur le Huawei Mate 60 Pro et l’a démonté pour le plaisir et le divertissement de tous. Alerte au spoiler : l’appareil est désormais inutilisable, l’écran ayant vraisemblablement été endommagé d’une manière ou d’une autre au cours du démontage.

Voici la vidéo, en anglais :

Il est toujours possible que l’auteur de PBKreviews ait endommagé l’écran par erreur, mais c’est probablement ce que les experts en cancérologie lui reprocheraient. Vu le nombre de vidéos de démontage sur la chaîne, il est évident que ce type connaît son métier. Il est bien plus probable que l’écran du Mate 60 Pro soit fixé trop solidement et que, à la manière d’un kamikaze, il s’autodétruise au moindre contact.

Néanmoins, la vidéo a montré à quel point le verre Kunlun 2 de Huawei est résistant — ce qui est une bonne chose, car l’écran LTPO AMOLED de 6,82 pouces du smartphone s’est avéré très difficile à retirer et a été irrémédiablement endommagé au cours du processus.

Voyons voir sous le capot

Par exemple, le Huawei Mate 40 Pro est également connu pour être un cauchemar à démonter et à réparer, car la colle de l’écran est « follement forte », comme beaucoup l’ont dit.

Après le démontage de l’écran, le Mate 60 Pro fait l’objet d’une visite guidée détaillée. N’espérez pas obtenir une réponse aux questions qui taraudent les autorités américaines : il s’agit simplement d’un démontage fascinant. Il y en a un autre, mais il est en chinois :

On ne voit pas le chipset HiSilicon Kirin 9000s lui-même, mais les puces de mémoire vive SK Hynix qui le surmontent. Celles-ci sont elles-mêmes un mystère et SK a lancé une enquête pour savoir comment elles ont pu se retrouver dans le Mate 60 Pro (la société affirme qu’elle n’a pas vendu à Huawei depuis 2020, date à laquelle les sanctions ont été imposées).

Au final, le Huawei Mate 60 Pro a reçu une note de réparabilité de 5/10. Le retrait de l’écran est une étape nécessaire pour accéder aux composants internes, ce qui rend la plupart des changements difficiles.