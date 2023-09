Le routeur Eero Max 7 d’Amazon offre une connectivité Wi-Fi 7 et 10 gigabits

En plus du nouveau matériel Fire TV et des fonctionnalités Alexa améliorées, Amazon présente son premier routeur Wi-Fi 7. Le Eero Max 7 sera commercialisé dans le courant de l’année au prix de 700 euros.

Comme vous pouvez le deviner, il s’agit du meilleur routeur Eero disponible à ce jour, mais il est totalement surdimensionné pour la plupart des gens. Vous ne devriez acheter ce routeur que si vous payez pour une connexion Internet par fibre optique à 10 gigabits, ou si vous possédez un équipement serveur de pointe qui pourrait bénéficier de vitesses LAN accrues.

Quoi qu’il en soit, la caractéristique phare du Eero Max 7 est la connectivité Wi-Fi 7. Il s’agit d’une technologie de nouvelle génération qui offre des vitesses sans fil supérieures à 40 Gb/s et utilise un spectre supplémentaire pour réduire l’encombrement du réseau. Selon Amazon, un seul routeur Eero Max 7 offre une couverture de 232 m² et peut se connecter à plus de 200 appareils. Bien entendu, le Eero Max 7 est un routeur Wi-Fi maillé. Vous pouvez l’associer à plusieurs autres nœuds Eero pour augmenter votre portée Wi-Fi, et tous les routeurs Eero sont compatibles entre eux, indépendamment de leur vitesse ou de leur prix.

La sélection de ports de l’Eero Max 7 est assez fantastique. Amazon a doté ce routeur d’une paire de ports Ethernet 10 gigabits et de deux ports 2,5 gigabits. Très peu d’appareils prennent en charge le Wi-Fi 7, mais le 10 GbE a déjà gagné du terrain dans le monde de l’entreprise et est pris en charge par certains équipements de qualité (tels que les NAS QNAP). Heureusement, le 2,5 GbE est assez courant, même dans les PC et les équipements de réseau relativement bon marché.

Bien entendu, ce routeur est livré avec tous les accessoires typiques d’Eero.

Un hub pour la maison connectée

Il sert de hub pour la maison connectée pour les appareils Thread et peut agir en tant que contrôleur pour le matériel Matter et Zigbee.

Vous n’avez probablement pas besoin d’acheter le Eero Max 7 ou tout autre routeur Wi-Fi 7. Je le répète, il s’agit d’un matériel de pointe qui coûte très cher. Mais si vous payez actuellement pour une connexion Internet à 10 gigabits ou si vous possédez du matériel de réseau très sophistiqué, le routeur Eero Max 7 pourrait être un bon achat lorsqu’il sera lancé dans le courant de l’année.