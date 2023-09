Les employés des Apple Store vont faire grève le jour de la sortie de l’iPhone 15

by

Ces derniers temps, il semble que la France ne laisse pas beaucoup de répit à Apple. Tout récemment, la France a mis en pause les ventes de l’iPhone 12 dans tout le pays, citant des préoccupations concernant les niveaux de radiation de l’appareil. Cette décision a incité d’autres pays européens à évaluer les risques sanitaires de l’iPhone 12. Aujourd’hui, d’autres informations nous parviennent d’outre-mer.

En France, les employés des Apple Store se préparent à faire grève à la fin de la semaine, au moment même où l’iPhone 15 sera commercialisé. Les syndicats d’Apple, dont la CGT, l’Unsa, la CFDT et la Cidre-CFTC, demandent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, faute de quoi les employés des magasins débrayeront vendredi et samedi.

Que demandent-ils ? Une augmentation de salaire de 7 %, une demande appuyée par la forte inflation dans le pays. Mais ce n’est pas tout : les employés des Apple Store font également pression sur la société pour qu’elle mette fin au gel des embauches qui dure depuis un mois.

La réponse de la direction jusqu’à présent ? Elle propose une augmentation de 4,5 % et ajoute un euro supplémentaire au ticket-repas. Il convient de noter qu’Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 81,80 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, ce qui représente une baisse de 1 % par rapport à l’année précédente, mais dépasse les prévisions des analystes qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 80,69 milliards de dollars.

La CGT Apple Retail a publié sur X qu’en raison de l’indifférence de la direction à l’égard de leurs revendications et préoccupations, les quatre syndicats d’Apple Retail France appellent à une grève les 22 et 23 septembre.

Bientôt une extension à d’autres pays ?

Comme l’indique le post sur X, des représentants de Barcelone se joindront également à la grève, ce qui suggère que ce problème pourrait s’étendre au-delà de la France. Le message poursuit : « Nous rappelons à la direction que ce ne sont pas ces mouvements qui nuisent à l’entreprise, mais plutôt son déni face au malaise de ses employés ».

Les responsables syndicaux affirment que la grève n’empêchera pas les clients de faire leurs achats dans les Apple Store en France, mais qu’il faudra peut-être faire preuve de patience. Et ils n’excluent pas d’autres grèves les week-ends suivants si la direction reste sur ses positions. Reste à savoir comment Apple réagira et si la France est sur le point de lancer une nouvelle tendance, non seulement dans le domaine de la mode, mais aussi en ce qui concerne les droits des employés.