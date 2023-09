1Password renforce la sécurité en prenant en charge les Codes d’accès (Passkeys)

1Password est un système universel de gestion des mots de passe conçu pour être utilisé dans pratiquement tous les écosystèmes virtuels, qu’il s’agisse de protéger les mots de passe précieux de l’entreprise sur l’ordinateur du travail ou de verrouiller les applications sur le smartphone. La commodité du système de 1Password en a fait un acteur de poids sur la scène de la cybersécurité grand public, mais il n’en est pas arrivé là en restant exactement le même.

Les normes de sécurité évoluent sans cesse et, dans un effort pour suivre ces normes changeantes et les besoins des utilisateurs, 1Password cherche à aller au-delà de son propre nom.

Les Codes d’accès, alias Passkeys en anglais, pourraient être l’avenir de l’authentification en ligne. De nombreuses failles de sécurité et incidents sont liés aux mots de passe. S’il existait un moyen fiable de s’en débarrasser, la sécurité en ligne deviendrait beaucoup plus facile, et les gestionnaires de mots de passe ont lentement mais sûrement ajouté la prise en charge des Passkeys.

1Password est l’un d’entre eux, et aujourd’hui, le gestionnaire de mots de passe déploie enfin la prise en charge des Codes d’accès (Passkeys) sur mobile.

1Password a annoncé qu’il mettait officiellement en place la possibilité d’enregistrer et d’utiliser des Passkeys directement depuis ses applications mobiles et ses extensions de navigateur. Cela signifie qu’à partir de maintenant, vous pourrez utiliser des Passkeys pour un nombre croissant de sites Web et d’applications.

Cette fonctionnalité est disponible sur différentes plateformes, notamment iOS 17, Android 14 et tous les principaux navigateurs Web sur Mac, Windows et Linux. Les Passkeys étaient déjà disponibles pour certains depuis l’extension de navigateur, mais ils sont désormais également disponibles pour les utilisateurs mobiles. Vous pouvez organiser les identifiants de clés, recevoir des notifications proactives de clés grâce à la fonction Watchtower de 1Password, partager des clés en toute sécurité avec d’autres personnes et personnaliser les politiques de clés de l’entreprise en fonction de l’utilisation de l’organisation.

Une bonne nouvelle pour la sécurité

Le retard était dû au fait qu’Android 14 était la première version d’Android à introduire formellement la prise en charge des codes d’accès, de sorte qu’à l’évidence, 1Password devait attendre que ce système d’exploitation soit proche de sa sortie. Bientôt, 1Password offrira une expérience de clé de bout en bout sur toutes les plateformes, permettant aux utilisateurs de déverrouiller leurs comptes 1Password à l’aide d’une clé, sécurisant ainsi l’ensemble du système.

Les Passkeys sont adoptés par tout le monde, de Google à TikTok, en passant par GitHub. La technologie est sur la bonne voie pour devenir un véritable remplacement des mots de passe, et il est bon de voir des options comme 1Password rendre les Passkeys plus accessibles et plus faciles à gérer sur tous les appareils. La prise en charge des Passkeys fonctionnera dans toutes les applications mobiles et extensions de navigateur de 1Password, et à terme, 1Password lui-même sera accessible par le biais des Passkeys — cependant, il n’y a pas de calendrier précis sur la date de mise en œuvre.

Pour tester Passkeys, vous aurez besoin de la version la plus récente d’Android 14 ou d’iOS 17 (à l’heure où j’écris ces lignes, iOS 17 est disponible, mais Android 14 ne l’est pas). Assurez-vous que votre application 1Password est entièrement mise à jour.