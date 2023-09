WhatsApp Business s’enrichit de nouvelles fonctionnalités

by

WhatsApp a présenté de nouvelles fonctionnalités pour sa version Business lors de l’événement Conversations 2023 à Mumbai. Ces mises à jour vous permettent d’interagir plus facilement avec diverses entreprises. De plus, il y a quelque chose pour les entreprises aussi.

En annonçant les mises à jour, Meta a posté :

Avec enthousiasme, nous persistons à créer des fonctionnalités supérieures qui améliorent le service à la clientèle et d’autres offres que les entreprises fournissent. Nous attendons avec impatience les commentaires sur la façon dont ces nouvelles mises à jour favorisent les connexions, entretiennent les relations et stimulent la productivité.

Des expériences de chat plus rapides grâce à Flows

Tout d’abord, l’application WhatsApp Business a été dotée de Flows. Il sera ainsi plus facile pour les utilisateurs de faire des choix lorsqu’ils interagissent avec des entreprises. Supposons que vous souhaitiez réserver des billets depuis WhatsApp. Pour vous aider à sélectionner facilement la destination, le siège, etc., vous disposerez d’options de menu améliorées et rationalisées, grâce à Flows.

Les Flows seront également personnalisables et seront disponibles pour les utilisateurs de la plateforme WhatsApp Business dans les semaines à venir.

Un service de paiement pratique

Meta simplifie le processus de paiement dans les discussions. Un autre ajout en Inde est la possibilité d’effectuer facilement des paiements dans l’application elle-même via votre mode de paiement préféré à une entreprise sans quitter l’application.

Vous pouvez choisir parmi les applications prises en charge, les cartes de débit et de crédit, etc. WhatsApp a également collaboré avec PayU et Razorpay pour que vous puissiez effectuer des transactions sans quitter le chat.

Entreprises vérifiées par Meta sur WhatsApp

Enfin, les entreprises présentes sur WhatsApp pourront accéder à Meta Verified pour obtenir la coche bleue « Vérifié ». Les détenteurs de comptes professionnels devront faire le nécessaire pour s’authentifier et obtiendront en retour la coche de vérification, ainsi qu’une « assistance améliorée pour les comptes et une protection contre l’usurpation d’identité ». Ce système sera bientôt testé par les petites entreprises avant d’être déployé à grande échelle. Il n’y a pas de détails sur le prix, mais on peut penser qu’il sera le même que celui de Meta Verified.

Meta prévoit d’étendre Meta Verified aux entreprises sur Instagram et Facebook. Elle commencera par tester cette fonctionnalité dans certains pays avant de l’étendre à WhatsApp. Les entreprises peuvent choisir de s’abonner à une seule application ou à un abonnement groupé sur Instagram, Facebook et, plus tard, WhatsApp.

Ces nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter aux outils commerciaux récemment introduits, tels que WhatsApp Ads, pour leur permettre d’atteindre un plus grand nombre de personnes.