Accueil » DJI Air 3S : Lancement imminent, découvrez les nouveautés et améliorations

DJI Air 3S : Lancement imminent, découvrez les nouveautés et améliorations

DJI Air 3S : Lancement imminent, découvrez les nouveautés et améliorations

Le DJI Air 3S se dévoile peu à peu, et les dernières fuites révèlent des informations intéressantes sur ce drone milieu de gamme. Outre des fiches techniques qui semblent officielles, le commentateur spécialisé @JasperEllens a partagé une image d’une nouvelle télécommande DJI RC Track, qui permettrait au drone de suivre automatiquement son utilisateur sans avoir besoin d’une télécommande classique.

Cette fonctionnalité serait une première pour DJI, dont les drones utilisent généralement une télécommande plus encombrante pour le suivi automatique.

Si cette information se confirme, le DJI Air 3S pourrait devenir un choix de prédilection pour les vidéastes solitaires. Les précédentes fuites suggéraient que le drone serait une mise à jour modeste du DJI Air 3, avec comme principale amélioration l’intégration d’un capteur 1 pouce sur la caméra principale, accompagné du même capteur 1/1,3 pouce que sur le modèle précédent pour la caméra téléobjectif.

Une date de lancement imminente du DJI Air 3S

Un teaser récemment divulgué par Quadro_News indique que le DJI Air 3S sera officiellement annoncé le 15 octobre prochain.

Outre le suivi automatique et le capteur 1 pouce, le DJI Air 3S pourrait offrir d’autres améliorations par rapport au Air 3 :

Technologie LiDAR : pour une meilleure détection des obstacles en basse lumière.

Stockage interne plus important : 42 Go contre 8 Go sur le Air 3.

Plage ISO étendue : pour de meilleures performances en basse lumière.

Modes ralenti améliorés : 4K à 120 fps et 1080p à 240 fps.

Le poids, l’autonomie (environ 45 minutes), la vitesse de vol horizontale et la résolution d’image (12 mégapixels sur les deux caméras) devraient rester similaires à celles du Air 3.

Avec son nouvel accessoire de suivi automatique et ses améliorations techniques, le DJI Air 3S s’annonce comme une alternative séduisante au DJI Mini 4 Pro pour les voyageurs et les vidéastes en quête d’un drone compact et performant.