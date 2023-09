La mise à jour Android 14 QPR1 Beta 1 apporte de nouvelles fonctionnalités

Google a déployé la mise à jour Android 14 QPR1 Beta 1 pour les appareils pris en charge, poursuivant ainsi la phase bêta d’Android 14 en préparation de la sortie du Feature Drop de décembre.

Ces mises à jour, connues sous le nom de Quarterly Platform Releases (QPR), sont livrées aux appareils Google Pixel dans le cadre des Feature Drops.

Android 14 QPR1 Beta 1 (version U1B1.230908.003) apporte de nouvelles fonctionnalités, corrige des problèmes, améliore le fonctionnement et ajoute des mises à jour de sécurité à partir de septembre 2023.

Android 14’s first QPR1 Beta brings a LOT of new features that’ll come to Pixel phones with the December 2023 Pixel Feature Drop 👀. Here’s what’s new in Android 14 QPR1 Beta 1 🧵 pic.twitter.com/KpiVhp1rXD

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 20, 2023