Phil Spencer, directeur Xbox, réagit à la fuite : « tant de choses ont changé »

Phil Spencer, directeur de Xbox, a enfin commenté la fuite massive de documents Xbox qui s’est produite plus tôt dans la journée. Dans sa déclaration publique, il a expliqué que « tant de choses ont changé » depuis que de nombreux documents ont été créés et a demandé aux fans de se réjouir de l’avenir de la Xbox.

Mardi matin, des versions non expurgées d’un grand nombre de documents relatifs au procès Xbox contre FTC sont apparues. Ces e-mails et documents, dont la plupart ont été créés ou rédigés entre 2020 et 2022, révèlent de nombreuses informations non annoncées. Il s’agit notamment d’un rafraîchissement de la Xbox Series X et S, de jeux Bethesda non annoncés et même des premiers objectifs de Microsoft pour sa console de nouvelle génération. Quelques heures plus tard, Spencer a commenté la fuite.

« Nous avons vu la conversation autour de vieux e-mails et documents », a expliqué Spencer sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). « Il est difficile de voir le travail de notre équipe partagé de cette manière parce que beaucoup de choses ont changé et qu’il y a tant de raisons de s’enthousiasmer aujourd’hui et à l’avenir. Nous partagerons les véritables plans lorsque nous serons prêts ».

We’ve seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team’s work shared in this way because so much has changed and there’s so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready. — Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023

Dans un premier temps, les gens ne savaient pas d’où venait la fuite, la FTC ayant rapidement nié avoir divulgué ces informations. Finalement, la juge de district Jacqueline Scott Corley a révélé que Microsoft s’était infligé cette fuite alors qu’elle tentait de fournir au tribunal un lien cloud sécurisé vers des pièces à conviction pertinentes pour le procès.

The Verge poursuit en rapportant que Phil Spencer a également envoyé un mémo interne sur les fuites aujourd’hui, faisant écho aux déclarations de son tweet.

Un sujet embarrassant

« Aujourd’hui, plusieurs documents soumis dans le cadre de la procédure judiciaire liée à notre projet d’acquisition d’Activision Blizzard ont été divulgués involontairement. Je sais que c’est décevant, même si beaucoup de ces documents datent de plus d’un an et que nos plans ont évolué », peut-on lire dans le mémo de Spencer. « Je sais également que nous prenons tous très au sérieux la confidentialité de nos plans et des informations de nos partenaires. Il est évident que cette fuite ne nous permet pas de répondre à cette attente. Nous tirerons les leçons de ce qui s’est passé et nous nous améliorerons à l’avenir. Nous mettons tous beaucoup de passion et d’énergie dans notre travail, et ce n’est pas la façon dont nous voulons que ce travail soit partagé avec la communauté. Cela dit, il y a beaucoup plus à attendre, et lorsque nous serons prêts, nous partagerons les véritables projets avec nos joueurs. Pour conclure, j’apprécie tout le travail que vous effectuez au sein de l’équipe Xbox pour surprendre et ravir nos joueurs ».

Le fait que Microsoft se soit infligé cela est un accident embarrassant, d’autant plus que certaines des informations contenues dans les documents et les e-mails ne sont plus exactes. Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir si Microsoft sortira effectivement de nouvelles versions de ses consoles Xbox Series X et S l’année prochaine et si des jeux comme Doom Year Zero, un successeur à Ghostwire : Tokyo, et Dishonored 3 seront annoncés.