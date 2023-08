L’application Fitbit fera peau neuve cet automne

Fitbit a connu de nombreux changements au cours de l’année écoulée, et il semble que cela ne va pas s’arrêter là. L’application Fitbit, propriété de Google, sera entièrement repensée cet automne, et certains utilisateurs de Fitbit pourraient recevoir une invitation à essayer une version bêta à partir d’aujourd’hui.

Pour commencer, Fitbit réorganise la présentation de ses données. À l’avenir, l’application sera divisée en trois onglets : Aujourd’hui, Coach et Vous. L’onglet Aujourd’hui ne change pas radicalement par rapport à ce qu’il est aujourd’hui, mais les principales mesures que vous voyez en haut peuvent être personnalisées pour mettre en évidence différents domaines d’intérêt. Par exemple, si vous souhaitez mieux dormir, vous verrez d’abord vos minutes de sommeil, de pas, de pleine conscience et de zone. Si votre objectif est d’améliorer votre santé cardiaque, l’application mettra plutôt l’accent sur votre cœur, les mesures de santé, les minutes de la Zone et l’exercice. Vous avez toujours eu la possibilité de personnaliser ce que vous voyez en haut de l’écran ; désormais, Fitbit propose des préréglages personnalisés pour les objectifs courants. Dans son communiqué de presse, Fitbit indique également que le nouvel onglet présentera « des tableaux, des graphiques et des icônes plus cohérents qui montrent les tendances de votre santé ».

L’onglet Coach est l’endroit où se trouve le contenu, comme les séances d’entraînement ou les sessions de pleine conscience. Certains de ces contenus seront accessibles aux utilisateurs gratuits, tandis que d’autres, comme les cours de cardio HIIT et de danse, seront exclusifs aux abonnés Fitbit Premium. L’onglet sera également doté de filtres qui vous permettront de trier les cours plus facilement (par exemple, en fonction de la durée, de l’équipement requis, etc.)

L’onglet Vous est peut-être le moins connu de tous. D’après une vidéo de démonstration, c’est là que vous pourrez ajuster vos paramètres personnels, tels que le nombre de pas quotidiens, l’heure du coucher, les minutes de zone active, etc. C’est également là que vous pourrez voir les nouveaux badges d’accomplissement. Fitbit indique que c’est également l’endroit où vous pouvez « gérer les connexions avec la communauté », mais on ne sait pas exactement quelles fonctions sociales l’application remaniée proposera après l’abandon des Challenges au début de l’année.

Il est difficile de le voir dans les rendus officiels, mais Fitbit affirme qu’il sera plus facile d’enregistrer des éléments tels que les pas, l’exercice et la consommation d’eau, que l’on ait ou non un appareil Fitbit.

Prête pour la Pixel Watch 2

Par ailleurs, l’apparence de l’application a également été rafraîchie avec une nouvelle palette de couleurs et une mise à jour des photographies, des icônes et des illustrations pour correspondre aux normes Material Design de Google. D’après les captures d’écran officielles, l’interface ressemble à celle de la Pixel Watch 2 qui a fait l’objet d’une fuite au cours du weekend. On peut dire que cette refonte montre enfin clairement que Google est désormais propriétaire de Fitbit.

Ce calendrier montre clairement que Google prépare le terrain pour la Pixel Watch 2, qui devrait être lancée plus tard cet automne, en même temps que le Pixel 8. La refonte de l’application Fitbit n’est actuellement disponible que pour un groupe restreint de bêta-testeurs, mais tout le monde devrait y avoir accès d’ici l’automne.