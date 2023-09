Le Galaxy S24 Ultra pourrait délaisser le zoom optique 10x du Galaxy S23 Ultra

L’une des meilleures caractéristiques du Galaxy S23 Ultra est qu’il offre un zoom optique 10x, mais pour une raison quelconque, le Galaxy S24 Ultra pourrait perdre cette capacité.

Le Galaxy S23 Ultra est doté d’une configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 200 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels, une caméra téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom 3x, et une unité périscope de 10 mégapixels avec un zoom optique 10x. Il peut zoomer numériquement jusqu’à 100 fois. Lorsqu’il s’agit de performances de zoom à longue portée, le Galaxy S23 Ultra est difficile à battre et c’est ce qui en fait l’un des meilleurs photophones de 2023.

Les rumeurs précédentes laissaient entendre que Samsung changerait un peu les choses avec la prochaine itération, affirmant qu’elle comporterait une version optimisée du capteur 200 mégapixels, le même capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, un nouveau téléobjectif 3x de 50 mégapixels et un capteur photo périscope de 10 mégapixels.

Il semble maintenant que le capteur périscope aura une plage de zoom inférieure à celle du Galaxy S23 Ultra. Ice Universe avait déjà tweeté puis supprimé un message indiquant que le Galaxy S24 Ultra n’aurait pas de caméra optique 10x.

1x,10x, 30x,100x

S23 Ultra

But I’m worried about S24 Ultra. Because it removes the 10x optical camera. pic.twitter.com/SJugAElHyD —ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 18, 2023

Aujourd’hui, il a réitéré son affirmation et a déclaré que Samsung avait retiré la caméra périscope 10x du Galaxy S24 Ultra. Il n’est pas très clair si le smartphone n’aura pas de caméra périscope du tout ou simplement une caméra avec une capacité de zoom inférieure.

Un téléobjectif pour résoudre le soucis ?

Il s’agirait d’une décision étrange, car le capteur photo périscope est l’une des caractéristiques qui permettent au Galaxy S23 Ultra de se démarquer. Apple vient d’annoncer son premier iPhone doté d’un capteur photo périscope avec un zoom optique 5x et Samsung se rendrait un bien mauvais service en se débarrassant d’une telle caractéristique.

Ce qui pourrait compenser l’absence de caméra 10x, dans une certaine mesure, c’est le téléobjectif de 50 mégapixels annoncé par la rumeur. Même si les performances de zoom du Galaxy S23 Ultra sont impressionnantes et offrent un niveau de détail décent quel que soit le réglage du zoom, c’est dans des conditions de forte luminosité que les résultats sont les meilleurs. À des distances plus longues, comme le zoom numérique 100x, la qualité de l’image souffre un peu. Une caméra à zoom de plus haute résolution peut aider à résoudre ces problèmes.