La OnePlus Pad Go sera lancée en Inde le 6 octobre

Après les rumeurs, OnePlus a officiellement commencé à annoncer le lancement de la OnePlus Pad Go, la prochaine tablette de l’entreprise en Inde, et a également confirmé que la tablette sera lancée le 6 octobre.

OnePlus a déclaré que la Pad Go vise à apporter l’écosystème OnePlus à une base d’utilisateurs plus large sans avoir à faire de compromis sur l’expérience utilisateur globale ou le design.

La société a ajouté qu’elle serait dotée du même design ergonomique que la OnePlus Pad, avec des bords incurvés, un ton vert distinctif et une caméra centrée, choisie pour sa capacité à capturer avec précision le point de vue de l’utilisateur. OnePlus a déclaré avoir conservé les éléments clés du design afin d’établir une identité visuelle unifiée pour toute la série Pad.

Le design arrière de la OnePlus Pad Go mélange astucieusement deux nuances distinctes de vert, complétées par un collage de textures, présentant à la fois un métal mat brillant et une finition brillante, a déclaré la société.

Cette tablette sera disponible dans la teinte Twin Mint et introduira une esthétique rafraîchissante sur le marché des tablettes. La société n’a pas révélé d’autres détails, mais dans une interview avec Digital Trends, le COO et président de OnePlus, Kinder Liu, a confirmé que la tablette sera dotée d’un écran 2.4K, et a déclaré que la tablette de divertissement de milieu de gamme sera livrée avec la certification TÜV Rheinland pour les soins oculaires et Dolby Atmos. Pour rappel, la OnePlus Pad dispose d’un écran 2.8K à 144 Hz.

Une grosse attente

Elle sera livrée avec Oxygen OS 13 basé sur Android 13, et recevra OxygenOS 14 à l’avenir. Elle sera également équipée de Content Sync qui permet de synchroniser les messages de vérification OTP, le partage de données cellulaires et les messages textuels enrichis avec OnePlus Phone qui a été présenté pour la première fois avec la OnePlus Pad.

La tablette devrait également permettre le copier-coller, le partage de notifications et le partage de fichiers entre appareils. La tablette portant le numéro de modèle OPD2304 et OPD2305 a fait surface dans la certification BIS, ce qui laisse présager des versions Wi-Fi et cellulaires. Pour rappel, la OnePlus Pad n’a été commercialisée qu’en version Wi-Fi.

Comme les autres appareils, la OnePlus Pad Go sera vendu sur Amazon.in et Flipkart, en plus du site Web de OnePlus India, et devrait également être disponible dans les boutiques OnePlus hors ligne. OnePlus dévoilera plus de détails sur la tablette dans les jours à venir, avant qu’elle ne devienne officielle le mois prochain.