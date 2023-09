Les pièces détachées et les guides de réparation de la Pixel Tablet de Google sont désormais disponibles sur iFixit

Ces dernières années, iFixit s’est associé à Google, Microsoft, Samsung, Valve, Logitech et plusieurs autres marques technologiques qui souhaitent proposer à leurs clients des matériaux de réparation autorisés. La grande exception est Apple, qui dispose d’un programme interne de réparation en libre-service. Alors que des marques comme Google sont régulièrement félicitées pour leur collaboration avec iFixit, le programme de réparation en libre-service d’Apple est critiqué pour la lenteur de son déploiement de nouveaux matériaux, ses processus de réparation bizarres et ses prix exorbitants (il est souvent moins cher de réparer un iPhone à l’Apple Store).

Vous aurez également besoin d’un peu d’argent. Les pièces de la Pixel Tablet ne sont pas bon marché : l’écran et le boîtier coûtent 200 dollars chacun (ils sont chers parce qu’ils contiennent des composants intégrés, tels que les caméras et les boutons de volume). Une nouvelle batterie coûte 60 dollars, les quatre haut-parleurs 25 dollars chacun et la caméra arrière 25 dollars. Malheureusement, à l’heure actuelle, aucune information sur les prix pour la boutique française.

À l’heure où j’écris ces lignes, iFixit propose des guides de réparation pour la batterie, l’écran, le boîtier, les haut-parleurs, la caméra arrière et le port de charge USB-C de la Pixel Tablet . Tous ces guides nécessitent le retrait de l’écran de la Pixel Tablet, qui est maintenu par de la colle. Par conséquent, vous aurez besoin d’un décapeur thermique et d’autres outils pour effectuer les réparations de la Pixel Tablet.

La tablette Pixel Tablet de Google n’a que quelques mois, mais iFixit propose déjà des pièces de rechange autorisées et des guides de réparation pour l’appareil . C’est un autre signe de la relation saine entre Google et iFixit, qui ont commencé à travailler ensemble à la fin de l’année dernière.