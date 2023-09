Microsoft Edge pourrait introduire une nouvelle fonction d’écriture générée par l’IA

by

Microsoft Edge pourrait radicalement changer la façon dont nous interagissons avec le contenu écrit sur le Web grâce à une nouvelle fonction d’écriture dotée d’une intelligence artificielle, qui copie le contenu existant et régurgite l’information dans un ton plus « personnel » en cliquant sur un bouton.

Selon Windows Latest, la fonction alimentée par GPT-4 permet aux utilisateurs de sélectionner du texte sur une page Web et de le faire réécrire dans le ton et la longueur de leur choix. L’IA de Microsoft Edge offre des tons personnalisables tels que « professionnel », « décontracté », « enthousiaste » et « informatif », ainsi que des options de format qui incluent un simple paragraphe, un e-mail ou une mise en page d’article de blog.

La fonction est intégrée au navigateur lui-même, ce qui permet à un plus grand nombre d’utilisateurs d’y accéder beaucoup plus rapidement. C’est utile si vous souhaitez trouver des idées ou modifier rapidement le ton de votre texte.

Jusqu’à présent, Microsoft a testé la fonctionnalité avec un petit groupe d’utilisateurs dans la version Canary de Edge (Chromium), nous devrons donc attendre et voir si la fonctionnalité finit par faire son chemin officiellement dans Microsoft Edge.

L’IA de Microsoft Edge pourrait permettre à un plus grand nombre de personnes de se lancer dans la rédaction d’un blog, alors qu’elles se sentent peut-être un peu nerveuses à l’idée de publier leur travail sans commettre d’erreurs dans le texte. Cet outil serait utile lorsque vous faites des recherches et que vous cherchez un tremplin pour des idées, et il vous aiderait à rédiger des ennuyeux e-mails mais importants sans trop d’efforts.

Il peut faire peur

Toutefois, comme l’outil est intégré au Web et utilise du texte sur le Web, il deviendra pratiquement impossible de détecter si l’e-mail ou le pitch d’un blog d’une personne a été plagié et généré par l’IA. N’importe qui pourrait fournir à l’outil le texte d’un site, le modifier légèrement très rapidement et le faire passer pour le sien, sans aucune des compétences ou du travail acharné que requiert la rédaction d’un travail personnel.

Les efforts de Microsoft pour intégrer l’intelligence artificielle dans ses propres produits aussi rapidement que possible, en particulier après le succès de Bing AI, pourraient avoir des répercussions imprévues si la société n’y prend pas garde.