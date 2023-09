Les spécifications et le design du Surface Laptop Go 3 et du Surface Laptop Studio 2 dévoilés

Microsoft organise un événement le 21 septembre pour dévoiler la nouvelle génération d’appareils Surface. Mais grâce à une série de fuites, nous savions déjà que Microsoft prévoyait d’annoncer des mises à jour pour au moins deux de ses ordinateurs portables : le Surface Laptop Go et le Surface Laptop Studio, ainsi qu’une nouvelle tablette Surface Go. Aujourd’hui, WinFuture a rassemblé des fuites de photos et de spécifications qui nous donnent un meilleur aperçu des prochains appareils Surface de Microsoft. Selon Winfuture, le nouveau Surface Laptop Studio 2 aura un design analogue au Surface Laptop Studio original, avec un écran tactile de 14,4 pouces, une résolution de 2400 x 1600 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un support du stylet et un design qui vous permet d’utiliser l’ordinateur comme un ordinateur portable, une tablette, ou en mode chevalet avec l’écran tiré vers l’avant au-dessus du clavier. Cependant, Microsoft mettrait à jour le processeur en passant de la 11e à la 13e génération de processeurs Intel, les nouveaux modèles étant disponibles avec un processeur Intel Core i7-13800H. Parmi les autres changements, citons la prise en charge de 64 Go de mémoire vive (contre 32 Go pour le modèle précédent) et le passage aux cartes graphiques NVIDIA GeForce 40, avec un GPU discret RTX 4060. Les configurations d’entrée de gamme ne disposent que de la carte graphique intégrée Intel Iris Xe. Bien que le design général n’ait pas beaucoup changé, Microsoft aurait ajouté un lecteur de carte microSD et un port USB Type-A de taille normale au Surface Laptop Studio de seconde génération. Un nouveau Surface Laptop Go 3 Le nouveau Surface Laptop Go 3, quant à lui, semble presque identique au modèle de la précédente génération, mais la version de cette année passe d’un processeur Core i5-1135G à une puce Core i5-1235U. Comme son prédécesseur, l’ordinateur portable dispose d’un écran de 12,45 pouces au format 3:2, d’au moins 8 Go de RAM et de 256 Go de mémoire vive. Vous trouverez plus de détails sur les deux ordinateurs portables à venir, des photos supplémentaires et des informations sur les prix européens sur WinFuture. Les deux ordinateurs portables devraient être disponibles à la vente au début du mois d’octobre.

