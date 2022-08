Test du Surface Laptop Go 2 : une amélioration modeste mais significative par rapport à l’original

Qu’est-ce qui fait un bon ordinateur portable pour étudiants ? On a généralement l’impression que les étudiants n’ont besoin que d’un appareil bon marché capable de gérer l’essentiel, mais les besoins des étudiants à temps plein évoluent. Les ordinateurs portables bon marché et les Chromebooks ont toujours leur place, mais il est clair que de nombreux jeunes veulent plus de leur appareil, que ce soit pour étudier ou pour se détendre.

Le Surface Laptop Go de Microsoft vise à répondre à ces attentes, tout en conservant un design léger et un prix abordable. Le mot « basique » a mauvaise réputation. Mais, il y a quelque chose à dire sur les appareils simples qui offrent tout ce dont vous avez besoin sans un tas d’extras extrêmement onéreux.

Ainsi, si le nouveau Surface Laptop Go 2 n’est pas aussi clinquant que le Surface Laptop Studio ou aussi flexible que la Surface Pro 8, il offre tous les éléments essentiels pour un prix très abordable. Et grâce à un processeur rafraîchi, un stockage amélioré, des ventilateurs redessinés et un prix de départ de seulement 669 euros, vous en avez encore plus pour votre argent.

Mais est-ce vraiment la meilleure option pour les étudiants ? Et les consommateurs ordinaires devraient-ils aussi l’envisager ? J’ai passé quelques semaines avec le Laptop Go 2 pour le découvrir.

Dans la boîte on retrouve :

Surface Laptop Go 2

Alimentation 39W

Guide de démarrage rapide

Documentation relative à la sécurité et à la garantie

Surface Laptop Go 2: design

Microsoft a des directives de conception claire pour tous ses ordinateurs Surface, et il n’y a aucun signe que la société change les choses de sitôt. Cela signifie que le Laptop Go 2 est essentiellement une version miniature du Surface Laptop 4, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Cela donne à l’appareil un aspect et une sensation de qualité supérieure qui ne correspond pas à son prix abordable.

Le design n’a pas beaucoup changé, et je m’en moque, car il est basique dans le meilleur des cas. Vous avez toujours l’esthétique minimaliste de la Surface dans un châssis léger de 1,127 kg. Microsoft utilise de l’aluminium sur le capot, mais un fond en plastique permet de maintenir son prix assez bas.

L’élégante finition en aluminium est désormais disponible en quatre finitions, les finitions existantes Bleu Glacier, Sable et Platine étant rejointes par une nouvelle option Vert Sauge. Aucune de ces finitions n’est trop voyante ou accrocheuse — c’est une façon subtile de s’exprimer. Le modèle Platinum que j’ai testé est sans doute le moins intéressant des quatre, mais ce design minimaliste me plaît beaucoup. Le logo Microsoft réfléchissant au dos est la seule zone (à part l’écran) qui attire les traces de doigts, mais vous ne le verrez pas très souvent.

Lorsque l’on ouvre l’appareil, on découvre l’écran de 12,4 pouces, flanqué de minces rebords. Ces derniers sont plus grands que ceux que l’on trouve sur de nombreux concurrents, mais ils ne nuisent pas à l’expérience visuelle et maintiennent une symétrie attrayante.

Au-dessus de l’écran, vous trouverez une webcam 720p, un recul notable par rapport à la caméra 1080p du Surface Laptop 4. Microsoft affirme que cette caméra a été améliorée, mais il est difficile de remarquer des améliorations par rapport au Laptop Go original. C’est bien pour un appel vidéo occasionnel avec des amis ou de la famille, mais pas beaucoup plus. Cependant, sans un capteur IR séparé, il n’y a toujours pas de prise en charge de la reconnaissance faciale Windows Hello. Le capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation est votre seule alternative, mais il n’est pas disponible sur le modèle d’entrée de gamme. Il est facile à configurer et fiable, mais vous devrez débourser au moins 670 euros pour l’obtenir.

Des ports limités

Maintenant, je dois admettre que la sélection de ports semble un peu limitée. Tout ce que vous avez, c’est une connexion USB-A, un port USB-C, une prise casque et un emplacement Surface Connect magnétique. Et contrairement à ses grands frères, le Surface Laptop Go 2 ne dispose pas d’un port USB-A supplémentaire sur son bloc d’alimentation, qui serait très pratique pour recharger un accessoire supplémentaire.

Le bon côté des choses, c’est que le Laptop Go 2 prend en charge l’alimentation USB-C, donc si vous le souhaitez, vous pouvez facilement remplacer le bloc de charge fourni par Microsoft par un adaptateur de charge tiers.

Surface Laptop Go 2: écran

Sur le papier, l’écran est la partie du Laptop Go 2 qui a été le plus compromise. Microsoft a conservé le même écran tactile d’une résolution de 1 536 x 1 024 pixels que sur l’ancien modèle. Non, ce n’est même pas du full HD, mais les couleurs sont éclatantes. Microsoft revendique une luminosité de 330 nits. Aurais-je préféré une résolution légèrement supérieure ? Bien sûr. Mais sur un écran de 12,4 pouces, les choses restent assez nettes. À une distance d’observation normale, on ne remarque pas vraiment la densité de pixels inférieure.

Quoi qu’il en soit, le Laptop Go 2 a un rapport d’aspect 3:2, auquel il faut s’habituer si vous venez d’un écran 16:10 ou 16:9. Comme on peut s’y attendre à ce niveau de prix, le taux de rafraîchissement est toujours limité à 60 Hz. Cependant, il est remarquable de constater à quel point ces éléments passent rapidement au second plan une fois que vous commencez à utiliser le Laptop Go 2. La conception plus compacte présente des avantages en termes de portabilité, notamment lorsqu’elle est associée à la prise en charge du tactile.

Il s’agit toujours d’un écran de haute qualité, et la plupart des gens ne remarqueront aucune différence par rapport à l’écran du Surface Laptop 4.

Microsoft indique également que les haut-parleurs du Laptop Go 2 sont 24 % plus puissants qu’auparavant, ce qui semble correct. Vous ne verrez pas de grilles de haut-parleurs évidentes, car tout est caché sous le clavier. Mais le son est toujours aussi clair, même si la scène sonore est un peu superficielle, avec moins de détails dans les aigus et les graves que je l’aurais souhaité. Mais pour un prix de départ de 669 euros, cela reste convenable.

Pour moi, Microsoft a trouvé un bon équilibre ici. Certaines fonctionnalités haut de gamme ont été réduites, mais l’écran offre toujours les détails et la précision des couleurs que vous êtes en droit d’attendre d’un écran Surface.

Surface Laptop Go 2: performances

Les améliorations les plus importantes du Surface Laptop Go 2 concernent ses performances. Microsoft est passée à un processeur Intel Core i5 de 11e génération, qui n’est pas à la pointe de la technologie, mais qui a plus qu’assez de puissance pour garantir une productivité générale rapide. Par rapport à une machine plus grande avec une puce i5-11390H, les scores du Laptop Go 2 n’étaient inférieurs que d’environ 10 % aux tests de performances générales comme PCMark 10 et Geekbench 5. Cependant, son absence de carte graphique discrète le freine lors de tests ou de charges de travail plus exigeants.

Certes, les performances du Laptop Go 2 ne vous époustoufleront pas, mais c’est un solide ordinateur polyvalent qui conviendra à la plupart des gens.

Malheureusement, Microsoft n’a utilisé que 4 Go de RAM sur le modèle de base, ce qui est un peu léger, et c’est probablement la raison pour laquelle la société a envoyé un modèle plus performant avec 8 Go de RAM pour le test. Et si vous décidez d’en prendre un, vous devriez probablement payer 100 euros pour cette mise à niveau. En attendant, le plus grand changement est que le Surface Laptop Go 2 est désormais livré avec un SSD standard de 128 Go, au lieu du disque eMMC de 64 Go que vous aviez auparavant. Vous bénéficiez donc d’un stockage plus rapide et plus important, même sur le modèle de base.

Dans le monde réel, le Surface Laptop Go 2 n’a aucun problème à basculer rapidement entre un tas d’onglets de navigateur, plusieurs applications de bureau et plus encore — ce qui est vraiment tout ce que je demande dans un système comme celui-ci. Et grâce à sa carte graphique Intel Iris Xe intégrée, vous pouvez même faire de l’édition vidéo légère et du jeu occasionnel, bien que tout ce qui est plus soit définitivement poussé.

Il chauffe un peu

Cependant, il y a un gros bémol à tout cela : l’appareil chauffe. Les ventilateurs se mettent en marche presque immédiatement après avoir commencé à utiliser le Laptop Go 2, et il commence à chauffer après quelques minutes. Il n’y a pas de baisse sensible des performances, mais l’utilisation d’un appareil qui est constamment chaud au toucher est parfois troublante.

Néanmoins, j’apprécie que Microsoft ait fait des efforts pour réduire le bruit du ventilateur du système, jusqu’à 10 décibels à la vitesse maximale. En utilisation normale, le Laptop Go 2 est en fait plutôt silencieux, souvent complètement silencieux si vous ne faites que naviguer sur le Web, et rarement au-dessus d’un murmure à moins que vous ne fassiez du multitâche.

Surface Laptop Go 2: clavier et trackpad

Le Surface Laptop Go 2 est peut-être plus petit que la plupart des ordinateurs portables, mais il y a toujours de la place pour un clavier de taille normale. Il s’étend presque jusqu’aux bords de l’appareil, ce qui permet de taper confortablement.

Il existe des ordinateurs portables plus fins, mais vous bénéficiez en contrepartie d’une impressionnante course des touches de 1,3 mm. Je pourrais volontiers taper sur ce clavier toute la journée, mais les choses deviennent beaucoup plus difficiles en cas de faible luminosité. Pour une raison quelconque, le Laptop Go 2 n’a toujours pas de touches rétroéclairées — une caractéristique standard même sur les machines bon marché. Cela peut sembler anodin, mais cela changera votre façon d’utiliser l’appareil.

C’est encore plus étrange quand on sait qu’il y a une barre lumineuse autour du capteur d’empreintes digitales. Elle est rejointe sur la rangée supérieure par les commandes habituelles de luminosité et de volume, ainsi que par une bascule lecture/pause et un accès rapide à la recherche et aux paramètres.

Bien qu’il s’agisse d’un appareil compact, il y a suffisamment de place pour poser les paumes de chaque côté du trackpad. Ce dernier est recouvert du même matériau doux au toucher que les touches, bien qu’il n’y ait pas d’option pour une finition Alcantara ici.

Malgré tout, le trackpad est impressionnant de réactivité et de facilité d’utilisation. Il est d’un clic satisfaisant, tout en permettant une navigation précise. Vous aurez peut-être envie de connecter une souris externe, mais ce n’est pas une nécessité.

Surface Laptop Go 2: logiciel

Le Surface Laptop Go original était livré avec Windows 10 en mode S, mais ce n’est pas le cas ici. Sur le Laptop Go 2, la version complète de Windows 11 Home est installée d’emblée, ce qui reflète son attrait plus répandu.

Comme Microsoft fabrique Windows, il n’y a pas de tweaks supplémentaires ou d’autres logiciels à évoquer ici. Mais Windows 11 est bien optimisé pour l’écran de 12,4 pouces, et il s’améliore en tant que système d’exploitation pour le tactile.

Bien qu’il ne dispose pas du dernier processeur, le Surface Laptop Go 2 continuera à bénéficier de mises à jour logicielles pendant de nombreuses années encore.

Surface Laptop Go 2: autonomie

Avant d’utiliser le Surface Laptop Go 2, l’autonomie de la batterie était ma plus grande préoccupation. Il ne dispose que d’une cellule de 41 Wh, bien plus petite que celle que vous trouverez sur de nombreux ordinateurs portables. Bien qu’il n’offre pas une autonomie d’une journée entière, il dure plus longtemps que ce à quoi je m’attendais.

L’autonomie de la batterie du Surface Laptop Go 2 est excellente. En réalité, il faut compter environ 7 ou 8 heures d’utilisation traditionnelle. Une journée de travail complète peut être complexe, mais la plupart des gens ne seront pas éloignés d’une source d’alimentation assez longtemps pour que cela devienne un problème. Utiliser l’appareil pendant quelques heures dans le train n’est pas un problème.

Si vous êtes à court de charge, un adaptateur 39W est inclus dans la boîte. Lorsqu’il est connecté par l’étrange port Surface Connect, il atteint 38 % en 30 minutes à partir de l’arrêt. Après 90 minutes, il atteint 93 %, mais une charge complète prend presque deux heures.

Toutefois, le Laptop Go 2 peut être alimenté jusqu’à 60 W par l’un ou l’autre des ports USB-C. Si vous disposez d’un chargeur adapté, cela vaut la peine de voir si vous pouvez obtenir des vitesses plus rapides.

Surface Laptop Go 2: verdict

Le Surface Laptop Go 2 est une mise à niveau prudente de Microsoft, mais il est performant dans plusieurs domaines clés. Et d’une certaine manière, c’est un contexte important lorsque l’on compare l’ordinateur portable le plus convivial de Microsoft à des rivaux plus onéreux.

Pour quelqu’un comme moi qui utilise un ordinateur de bureau à la maison, le Surface Laptop Go 2 est un excellent compagnon de voyage et je préfère de loin le traîner que le MacBook Pro. Bien sûr, il n’est pas aussi puissant et son écran est de moindre résolution, mais ses performances sont plus que suffisantes pour travailler en déplacement.

C’est également une excellente machine pour les étudiants ou pour quiconque souhaite simplement un ordinateur portable sans fioritures, bien conçu et facile à transporter. Il ne dispose pas d’une webcam IR pour la connexion faciale ou d’un stylet comme sur les modèles Surface plus sophistiqués, mais ce n’est pas grave. Même si vous payez pour un modèle amélioré (ce que je recommande vivement), le Surface Laptop Go 2 reste super portable, très abordable et même assez élégant, tout en possédant toutes les caractéristiques de base.

Avec seulement 4 Go de RAM et aucune alternative à la saisie manuelle d’un mot de passe, le modèle le moins cher ne vaut pas la peine d’être acheté pour la plupart des gens. Il vous faudra dépenser au moins 100 euros de plus pour bénéficier de l’expérience complète.