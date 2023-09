La saison 2 de One Piece est officiellement renouvelée par Netflix

L’adaptation de One Piece a réussi à dépasser les attentes et a attiré de nombreux nouveaux fans dans le voyage pirate avec notre protagoniste bien-aimé, Luffy.

Depuis la sortie de la première saison, tout le monde se demande si nous aurons une autre saison ou non, et bien, nous avons une réponse aujourd’hui. Il y a quelques instants, Netflix a confirmé que la saison 2 de One Piece Live-Action a été validée et que nous pourrons bientôt assister au voyage de Luffy et des Pirates du Chapeau de Paille à travers la Grand Line.

Dans un tweet officiel du compte Netflix, l’auteur de One Piece, Eiichiro Oda, nous a annoncé cette nouvelle passionnante. S’adressant à ses fans par l’intermédiaire d’un Den Den Mushi (alias escargot transpondeur), Oda confirme que Netflix a renouvelé One Piece pour une saison 2.

« À tous ceux qui sont fans de One Piece depuis des années, et à ceux qui ont découvert One Piece pour la première fois, merci beaucoup. Deux semaines après le lancement, je viens de recevoir une grande nouvelle… Netflix a décidé de renouveler la série », a déclaré Oda sensei dans son message. Vous pouvez consulter l’intégralité du message vidéo ici :

ONE PIECE HAS BEEN RENEWED! And now a message directly from Oda-Sensei pic.twitter.com/VvsZ4CdaEq —Netflix (@netflix) September 14, 2023

Comme prévu, Netflix et Tomorrow Studios souhaitent continuer à raconter l’histoire de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) qui veut devenir le roi des pirates et trouver le trésor de One Piece. Il a déjà trouvé les premiers membres des Pirates du Chapeau de Paille et se dirige maintenant vers Grand Line, où il devra recruter un médecin pour l’équipage, comme l’a laissé entendre Oda sensei.

Les fans du manga et de l’anime connaissent déjà la suite, mais si vous ne connaissez pas encore la série, je parle ici de Tony-Tony Chopper, qui sera présenté dans la saison 2 de One Piece. Oda sensei l’a dessiné dans le message vidéo du tweet ci-dessus. Il est également probable que nous en apprenions plus sur Baroque Works (évoqué dans la saison 1) et sur ce qui se passera ensuite, alors restez à l’écoute.

Par ailleurs, dans le tweet de Netflix, Oda mentionne que l’équipe aura besoin d’un peu de temps pour finaliser les scripts avant de pouvoir commencer la production. Nous n’avons pas entendu de dates exactes pour la sortie de la saison 2, mais avec les récents commentaires des dirigeants de Tomorrow Studios, nous pouvons nous attendre à ce que la série One Piece Live-Action revienne dans environ 18 mois.