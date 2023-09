Bose renouvelle sa gamme de casques et d’écouteurs QuietComfort

En février dernier, une fuite indiquait que Bose prévoyait une nouvelle paire de casques ANC haut de gamme pour remplacer son casque phare à réduction de bruit 700, appelé le casque Bose QuietComfort Ultra.

Hier, Bose a annoncé un trio de nouveaux produits que nous attendions depuis un certain temps. Après une série de fuites, la société a confirmé son nouveau casque phare destiné à remplacer le vieillissant casque à réduction de bruit 700, le casque QuietComfort Ultra de Bose.

Bose a également dévoilé les écouteurs QuietComfort Ultra, une mise à niveau des écouteurs QuietComfort II de l’année dernière, ainsi que le nouveau casque QuietComfort de Bose, un modèle inférieur (mais toujours aussi cher).

Casque Bose QuietComfort Ultra

Le casque QuietComfort Ultra de Bose est la nouvelle offre ANC haut de gamme de la société. Ils remplacent le casque Bose 700 en tant que produits phares de la société. Le casque Ultra présente un design plus traditionnel de Bose, empruntant davantage l’esthétique des QuietComfort 35 et 45 que celle des 700. Contrairement au Bose 700, le nouveau produit phare de la société peut se plier pour tenir dans un étui de transport plus petit, ce qui corrige une des faiblesses les plus appréciées des fans concernant le 700.

Au-delà des fonctionnalités ANC haut de gamme attendues, le casque QuietComfort Ultra inaugure ce que Bose appelle l’Audio Immersive, un système audio spatial exclusif destiné à donner l’impression que les médias sont diffusés devant vous. La fonction utilise un traitement sur l’appareil, et peut donc fonctionner avec n’importe quelle source audio Bluetooth, y compris celles qui ne prennent pas en charge l’audio spatial de manière native.

L’audio immersive comporte deux paramètres. Il y a le réglage « Still » (« Immobile »), qui est destiné à être utilisé lorsque vous êtes assis au même endroit, et le réglage « Motion » (« Mouvement »), qui est destiné à être utilisé lorsque vous vous déplacez. Le paramètre Fixe crée l’illusion que votre source audio est immobile, comme des haut-parleurs stéréo posés sur un bureau devant vous. Lorsque vous tournez la tête, le son est le même que si vous vous détourniez du son dans le monde réel : le son est plus fort dans un écouteur et plus faible dans l’autre. Lorsque vous passez en mode mouvement, le son semble toujours provenir de devant vous plutôt que de l’extérieur de vos écouteurs, mais il ne change pas de direction lorsque vous vous déplacez — on dirait qu’il vous suit.

Le casque QuietComfort Ultra est disponible en précommande auprès de Bose à partir d’aujourd’hui, en noir ou en blanc, au prix de 429 dollars. La disponibilité générale commencera « début octobre ». Pour le moment, aucune information sur le prix en France.

Écouteurs Bose QuietComfort Ultra

Les écouteurs QuietComfort Ultra de Bose sont les derniers écouteurs phares de la société, remplaçant les écouteurs 700. Ils arborent un design pliable familier et sont dotés de la nouvelle technologie Immersive Audio de Bose, qui permet d’obtenir un son stéréo spatial sur n’importe quel appareil. Les écouteurs QuietComfort Ultra prennent également en charge la fonction Fast Pair pour faciliter l’appairage sur Android.

Les précédents écouteurs ANC haut de gamme de Bose, les écouteurs QuietComfort II, n’ont été lancés qu’en septembre dernier, mais nous avons déjà une suite avec les écouteurs QuietComfort Ultra. Les nouveaux écouteurs semblent être un rafraîchissement relativement léger — le changement le plus notable est que les écouteurs prennent en charge les mêmes effets Immersive Audio que les écouteurs supra-auriculaires QuietComfort Ultra. Bose parle également d’améliorations de la qualité des appels, en citant le « mélange dynamique des microphones et les filtres adaptatifs » qui devraient rendre votre voix plus claire à l’autre bout du fil.

Par rapport aux écouteurs QC II, les écouteurs QuietComfort Ultra prennent en charge la fonction Fast Pair, mais leur boîtier ne prend toujours pas en charge la recharge sans fil. Bose indique qu’elle vendra un étui en silicone à 49 dollars qui permet la recharge sans fil pour les écouteurs QuietComfort Ultra et les écouteurs QuietComfort II de la précédente génération à partir du 20 octobre.

Tout comme les écouteurs QuietComfort Ultra, les écouteurs Ultra sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, en noir ou en blanc, pour le même prix de 299 dollars que les écouteurs QC II. La disponibilité totale est prévue pour le début du mois d’octobre. Là encore, aucune information sur le prix en France.

Casque QuietComfort

Enfin, Bose a confirmé son nouveau casque QuietComfort standard, destiné à remplacer le récent casque QuietComfort 45 en tant que casque haut de gamme de poids moyen de la société. Le nouveau casque QC est une mise à jour encore plus modeste de son prédécesseur que les écouteurs Ultra – il n’est pas doté de la nouvelle fonction Bose Immersive Audio. Vous pouvez désormais personnaliser le niveau de filtrage du bruit ANC, mais c’est à peu près tout ce qu’il y a de nouveau à signaler.

Le nouveau casque QuietComfort est également disponible en précommande à partir d’aujourd’hui, en noir, en blanc ou dans une couleur vert foncé limitée, au prix de 349 dollars, soit une augmentation de 20 dollars par rapport au modèle précédent. La disponibilité générale du casque QuietComfort débutera dans une semaine, le 21 septembre.