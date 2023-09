CMF by Nothing confirme la date de lancement de ses premiers produits

Le mois dernier, Nothing a annoncé sa sous-marque, CMF, et a révélé que ses premiers produits seraient lancés cette année. Aujourd’hui, nous disposons enfin d’une date de lancement, qui aura lieu ce mois-ci.

CMF by Nothing a révélé que sa première smartwatch et ses écouteurs sans fils seront lancés en Inde le 26 septembre à 11 heures, heure française. La liste comprendra également des accessoires. L’idée de cette sous-marque est de proposer à un plus grand nombre de personnes des produits de qualité et d’apparence agréable, qui seront donc plus accessibles en termes de prix.

Il est confirmé que les produits de la marque CMF seront disponibles sur Flipkart (le partenaire habituel de Nothing en matière de commerce électronique), Myntra et dans certains magasins hors ligne comme Vijay Sales.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup de détails confirmés concernant ces produits, une récente fuite nous a donné quelques indications. Il précise que nous verrons un chargeur GaN, ainsi que la prétendue Watch Pro et les Buds Pro. Ces trois produits pourraient être de couleur orange, la teinte choisie par CMF. Il est possible que l’esthétique ne soit pas exclusive, mais il n’y a rien d’officiel à ce sujet.

La Watch Pro devrait être dotée d’un écran AMOLED de 1,96 pouce, de la fonction Bluetooth Calling et d’un GPS multisystème intégré. Elle pourrait être équipée d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un capteur de SpO2, d’un traqueur de sommeil et d’autres éléments pour le suivi de la santé, ainsi que de plusieurs modes sportifs. De plus, il pourrait être conforme à la norme IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et son prix pourrait être d’environ 4 500 roupies (environ 50 euros)

Les Buds Pro pourraient prendre en charge l’annulation active du bruit (ANC) à 45 dB, des haut-parleurs de 10 mm, jusqu’à 11 heures d’autonomie et la « technologie ultra-basse », entre autres choses. Les écouteurs pourraient être vendus au prix de 3 500 roupies (environ 40 euros). Quant au chargeur GaN, il devrait prendre en charge une charge rapide de 65 W et présenter un design 3-en-1 avec une compatibilité élargie. Il pourrait coûter 3 000 roupies (environ 34 euros).

CMF a également lancé le premier programme d’évaluation communautaire, qui invite les créateurs de contenu à utiliser ses produits avant qu’ils n’atteignent le grand public et à faire part de leurs commentaires à ce sujet. Les candidatures sont désormais ouvertes et vous pouvez vous inscrire ici.

Cela dit, nous ne disposons toujours pas d’informations officielles concernant les premiers produits CMF by Nothing et nous devrons attendre le 26 septembre pour en avoir une meilleure idée.