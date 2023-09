Adobe Premiere Pro utilise l’IA pour améliorer la qualité de la parole

À l’occasion du salon IBC qui se déroule cette semaine à Amsterdam, Adobe introduit de nouvelles fonctionnalités IA et 3D en version bêta pour Premiere Pro, After Effects et Frame.io, sa célèbre suite d’applications de montage vidéo et audio, conçues pour améliorer le workflow et accélérer les tâches généralement fastidieuses.

Premiere Pro s’enrichit d’une IA de pointe en version bêta

Une nouvelle version bêta de Premiere Pro ajoute une intelligence artificielle (IA) de pointe à quelques fonctionnalités intéressantes. Pour commencer, Premiere Pro s’enrichit d’une fonction « Améliorer la parole », alimentée par l’IA, qui, selon Adobe, peut donner aux dialogues mal enregistrés l’impression d’avoir été enregistrés dans un studio professionnel.

« Améliorer la parole » supprime automatiquement les bruits de fond et propose aux utilisateurs de Premiere Pro un curseur de mixage pour personnaliser la quantité de bruit qu’ils souhaitent incorporer dans leurs projets. Une nouvelle fonction de marquage des catégories audio est également disponible. Elle permet de marquer automatiquement les clips contenant des dialogues, de la musique, des effets sonores ou des bruits ambiants.

Par ailleurs, l’outil d’édition basée sur le texte de Premier Pro, qui a été ajouté au début de l’année, comprend désormais une fonction de détection des mots de remplissage qui permet d’identifier et de supprimer automatiquement les pauses, les « euh » superflus dans les dialogues et la transcription. Il n’est plus nécessaire de nettoyer tous les mots de remplissage et les pauses non naturelles, un par un.

Parallèlement à ces améliorations en matière de montage, Adobe a considérablement amélioré les performances globales de Premiere Pro. Citons une timeline plus rapide pour un montage plus réactif (jusqu’à 5x plus rapide), des améliorations du mappage automatique des tons et de nouveaux modèles de projet pour aider les créatifs à démarrer rapidement de nouvelles tâches.

After Effects ajoute un véritable espace de travail 3D pour les projets VFX et de motion graphics, qui prend en charge les imports de modèles 3D en mode natif. L’éclairage basé sur l’image place les modèles dans une scène avec un éclairage et des ombres réalistes, et les effets d’édition qui font référence à d’autres calques comme la carte de déplacement, le flou vectoriel ou les calculs peuvent utiliser un calque de modèle 3D comme source. Le célèbre outil Roto Brush, qui sélectionne automatiquement les objets en mouvement, a également été amélioré pour séparer plus facilement les objets difficiles à isoler, tels que les membres et les cheveux qui se chevauchent.

Améliorations apportées à Frame.io

Enfin, Frame.io a mis à jour sa visionneuse de comparaison pour permettre aux utilisateurs d’afficher côte à côte des vidéos, des fichiers audio, des photos, des fichiers de conception et des fichiers PDF, ce qui leur permet de comparer et de commenter deux types de ressources correspondantes. Le logiciel d’évaluation vidéo introduira également Frame.io Storage Connect dans le courant de l’année, un nouveau moyen pour les entreprises de réduire leurs coûts de stockage en se connectant directement au stockage AWS S3 qu’elles possèdent déjà.

« Frame.io Storage Connect accélère la collaboration et réduit les coûts pour les entreprises qui ont besoin de solutions évolutives et rentables, en leur permettant d’utiliser le stockage qu’elles possèdent déjà, tout en conservant le contrôle total de leurs actifs. Storage Connect permet une connexion directe au stockage AWS S3 avec des proxys légers disponibles dans Frame.io. Storage Connect sera disponible dans le courant de l’année pour les clients de Frame.io Enterprise », explique Adobe.

Toutes ces fonctionnalités peuvent être testées dès à présent en version bêta, la disponibilité générale étant prévue pour la fin de l’année. Si vous souhaitez les essayer, vous pouvez obtenir plus d’informations sur les différentes applications bêta d’Adobe sur son site Web.