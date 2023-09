Apple vend enfin ses écouteurs EarPods en USB-C

by

Maintenant que l’iPhone dispose de ports USB-C, Apple vend des écouteurs filaires dotés d’un connecteur USB-C que vous pouvez utiliser avec les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro – et, heureusement, avec un certain nombre d’appareils Apple.

Selon la page d’Apple consacrée aux écouteurs USB-C, ceux-ci fonctionneront avec les iPhone, iPad et Mac dotés de ports USB-C. Toutefois, les systèmes d’exploitation semi-récents devront être compatibles avec les écouteurs mis à jour. En particulier :

Modèles Mac avec USB-C fonctionnant sous macOS Monterey 12.6 ou une version ultérieure Modèles d’iPad avec USB-C fonctionnant sous iPadOS 16.4 ou une version ultérieure Modèles d’iPhone avec USB-C fonctionnant sous iOS 17 ou une version ultérieure

Bien que la limitation logicielle soit quelque peu ennuyeuse, je suis très heureux de voir qu’Apple a enfin sorti une version USB-C des EarPods. Chaque fois que je dois prendre un appel sur mon iPhone et que j’ai besoin d’un bon son, je branche mes écouteurs EarPods sur le port Lightning, car leur son est bien meilleur que celui de mes AirPods sans fil.

Cependant, pour de nombreux appels sur mon Mac, je me fie à une paire d’écouteurs filaires bon marché que je branche sur la prise casque 3,5 mm de mon MacBook Pro et dont le micro est assez mauvais. J’aimerais bien utiliser les EarPods (Lightning), mais ils sont dotés de la technologie Lightning. Et oui, je pourrais acheter les EarPods avec un connecteur de 3,5 mm (ou tout autre casque décent équipé d’un connecteur de 3,5 mm), mais dans une situation qui ne s’applique peut-être qu’à moi, la prise de 3,5 mm de mon ordinateur portable est extrêmement difficile d’accès en raison de l’emplacement de l’ordinateur sur mon bureau.

Tout cela pour dire qu’on peut vouloir dépenser 19 euros à l’Apple Store pour acheter une paire d’écouteurs USB-C afin d’avoir un bon son lors des appels importants au travail.