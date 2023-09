Les Chromebooks bénéficieront bientôt de 10 ans de mises à jour automatiques

La durabilité commence par des technologies qui durent longtemps. Après tout, le meilleur moyen de produire moins de déchets électroniques est d’éviter de remplacer des technologies qui fonctionnent encore. Si un smartphone peut durer de 2 à 4 ans, les PC peuvent durer beaucoup plus longtemps, et cela vaut également pour les ordinateurs portables, à condition d’en prendre soin.

Plus tôt dans l’année, l’association américaine PIRG (Public Interest Research Group) a demandé à Google d’étendre sa politique de mise à jour des logiciels pour les Chromebooks de 8 à 10 ans, affirmant que cette mesure pourrait permettre aux écoles et aux autres utilisateurs d’économiser des milliards de dollars, tout en réduisant les déchets électroniques.

Aujourd’hui, Google affirme qu’il fait exactement ce que l’association à but non lucratif a demandé. À partir de 2024, tous les Chromebooks sortis en 2021 ou plus tard recevront des mises à jour logicielles automatiques pendant au moins 10 ans à compter de leur date de lancement. Les administrateurs informatiques auront également la possibilité d’activer ces mises à jour pour les Chromebooks sortis avant 2021.

Si une durée de 10 ans peut sembler très longue pour offrir une assistance (surtout par rapport aux smartphones), le fait est que l’horloge commence à tourner au moment de la sortie d’un Chromebook, et non au moment de l’achat. Et comme de nombreux fournisseurs vendent des Chromebooks qui ont déjà plusieurs années, la politique de mise à jour actuelle de 8 ans signifie qu’il est très facile pour les écoles, les entreprises ou les utilisateurs finaux d’acheter un Chromebook qui n’a plus que quelques années de mises à jour garanties.

L’extension de la politique de mise à jour de deux ans signifie que les nouveaux Chromebooks sortis en 2024 et plus tard seront utiles plus longtemps, et que les modèles récents sortis ces dernières années bénéficieront également de quelques années de vie supplémentaires.

D’autres mesures

Étant donné que Google promet uniquement que les administrateurs informatiques pourront prolonger le cycle de mise à jour pour les modèles sortis avant 2021, cela signifie que les personnes qui n’utilisent pas de Chromebooks gérés par une école ou une entreprise ne bénéficieront probablement toujours que de mises à jour pendant 8 ans, mais cela reste une bonne affaire pour toute personne qui achète un Chromebook récent et une affaire encore plus importante pour les écoles et autres institutions qui peuvent avoir une plus grande quantité de Chromebooks qui n’auront pas besoin d’être remplacés aussi fréquemment.

Google note que même les Chromebooks plus anciens qui ne reçoivent plus de systèmes d’exploitation intègrent certaines fonctions de sécurité qui devraient permettre de les utiliser en toute sécurité pendant un certain temps. Toutefois, comme le souligne PIRG, les Chromebooks équipés d’un logiciel plus ancien peuvent ne pas être en mesure d’accéder aux sites Web qui nécessitent les dernières versions du navigateur Chrome. Cela pourrait aider à résoudre ce problème.

Une autre chose qui pourrait aider ? Google a pris des mesures pour séparer le navigateur Web Chrome du système d’exploitation ChromeOS, ce qui pourrait permettre au navigateur d’être mis à jour même si le système d’exploitation cesse de l’être. Ce logiciel n’est pas encore tout à fait prêt pour le public, mais lorsqu’il le sera, il pourrait redonner vie aux anciens Chromebooks.

D’autres initiatives pour la planète

Google explique qu’elle cherche également à rendre les Chromebooks plus durables en encourageant les fabricants de matériel à utiliser « davantage de matériaux recyclés après consommation (PCR) » et en « déployant de nouvelles fonctionnalités économes en énergie et des processus plus rapides pour les réparer ».

D’autres fonctionnalités visant à améliorer l’efficacité énergétique seront déployées dans les mois à venir, notamment la charge adaptative (qui est disponible dans Canary depuis un certain temps) pour préserver la santé de la batterie et un nouveau mode d’économie d’énergie.