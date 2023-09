Pourquoi la caméra de l’iPhone 15 est une énorme amélioration ?

by

by

Le dernier événement d’Apple s’est déroulé hier soir, avec la présentation officielle de l’iPhone 15. Comme toujours, l’attention s’est portée sur la façon dont la caméra du nouveau modèle surpasse les précédentes versions, et le flux en direct 4K a été utilisé pour montrer exactement ce dont il est capable.

La caméra arrière principale de l’iPhone 15 est doté d’un capteur de 48 mégapixels, à l’instar de l’iPhone 14 Pro, complété par un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels. Il est doté d’une longueur focale de 26 mm, d’un quadruple pixel de 2 µm, de pixels à 100 %, d’une ouverture de ƒ/1,6 et d’une stabilisation optique de l’image par décalage de capteur.

Il utilise ce qu’Apple appelle un processus de « photographie computationnelle » pour prendre des photos de 24 mégapixels. Bien qu’il ne soit pas doté d’un zoom, Apple affirme que la disposition spécifique de l’objectif et la photographie computationnelle lui permettront d’atteindre la même qualité qu’un zoom optique 2x.

L’une des caractéristiques dont Apple semble particulièrement fier est que le mode portrait est désormais automatique. Non seulement l’apprentissage automatique de l’iPhone détecte automatiquement la présence d’une personne ou d’un animal dans le cadre, mais la détection de la profondeur de champ permet d’obtenir des photos pour lesquelles il est possible de passer en mode portrait après les avoir prises. Apple a également ajouté des contrôles de mise au point et de profondeur de champ qui peuvent être réglés après coup, ce qui permet de modifier la mise au point lorsqu’il y a plusieurs personnes dans le cadre.

Dans l’ensemble, vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec vos photos après les avoir prises que ce que vous aviez à portée de main auparavant. Apple a également apporté des améliorations à SmartHDR, avec des photos plus lumineuses si vous les affichez dans l’application Photos, ainsi que la possibilité de faire la mise au point sur le ciel et le sujet de la photo en même temps.