La rumeur du bouton Action de l’iPhone 15 Pro pourrait être confirmée

Apple lancera la gamme iPhone 15 lors de son événement Wonderlust ce soir et quelques heures avant, nous avons quelques nouvelles à ce sujet. La rumeur du bouton Action, qui remplacerait le curseur d’alerte, est apparemment confirmée par le fabricant d’étuis Spigen.

Avant l’événement d’Apple prévu à 19 heures, heure de Paris, le célèbre fabricant d’étuis Spigen a partagé une image de l’étui présumé de l’iPhone 15, qui présente le bouton Action. Spigen parle de « quelque chose de différent », ce qui est plus qu’une allusion au remplacement du bouton de mise en « sourdine ».

Il y a le nouveau bouton Action de forme ovale, sous lequel se trouve le bouton de volume allongé. Bien que nous ne sachions pas à quel modèle correspond l’étui orange, il s’agit très probablement de l’iPhone 15 Pro. Pour ceux qui l’ignorent, l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max devraient recevoir le nouveau bouton Action.

Les précédentes rumeurs ont suggéré qu’il s’agirait d’un bouton remappable, permettant d’effectuer des actions comme appeler Siri, lancer certaines applications, l’utiliser pour prendre des photos, et bien plus encore. Le prétendu bouton Action est apparu sur des images live de l’étui de l’iPhone 15 Pro Max qui ont déjà fait l’objet de fuites. Il semble désormais confirmé et s’avérera très pratique. De plus, il s’agit d’un changement majeur dans le design de l’appareil, puisque le bouton de mise en sourdine est présent depuis un certain temps.

Reste à savoir si cette nouveauté sera limitée aux modèles Pro ou si elle concernera tous les modèles d’iPhone 15. En parlant de changement de design, un autre changement important sera l’inclusion du port USB Type-C. De plus, tous les modèles devraient bénéficier de la Dynamic Island et d’un capteur photo principal de 48 mégapixels. On peut également s’attendre à une plus grande bosse de la caméra (peut-être due à l’objectif périscopique) pour l’iPhone 15 Pro Max, ainsi qu’à des bords d’écran plus fins.

Vivement ce soir !

En ce qui concerne les spécifications, l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max seront équipés du chipset A17 Bionic, tandis que les modèles non Pro utiliseront le chipset A16 de l’année dernière. Les performances et la batterie seront améliorées pour tous les modèles, de même que les caméras. En ce qui concerne le prix, il pourrait être revu à la hausse, en particulier pour les modèles Pro !

Une chose à noter est que nous n’avons pas encore de détails concrets, mais la bonne nouvelle est que nous ne sommes plus qu’à quelques heures de la révélation. Restez donc connectés pour toutes les mises à jour concernant l’iPhone 15.