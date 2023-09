L’iPhone 15 pourrait ne pas être livré avec un câble de couleur assortie

À la fin du mois d’août, nous avons découvert une photo de câbles USB-C fabriqués par Apple. Les câbles tressés étaient disponibles en cinq coloris différents — des couleurs qui semblaient correspondre à celles que nous attendons pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Naturellement, on a supposé que ces câbles seraient offerts dans la boîte lors de l’achat de l’iPhone 15.

Malheureusement, il semblerait que cette hypothèse initiale soit erronée. Selon Majin Bu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ces câbles tressés et colorés de 1,5 mètre sont en fait destinés à des MacBook non commercialisés.

Les câbles de charge de l’iPhone ont toujours été d’une longueur de 1 m, et un câble de 1,5 m constituerait donc un changement important. Cependant, il est toujours décevant d’entendre que cette rumeur pourrait ne pas se concrétiser.

Majin Bu a déclaré que, selon sa source anonyme, il y aura toujours un câble tressé avec la série iPhone 15. Il sera simplement d’une longueur de 1 m et de couleur blanche.

Cependant, Majin Bu a également posté une nouvelle photo de câbles tressés qui semblent être des câbles de couleur pour l’iPhone 15. Regardez-la ci-dessous :

Update, it seems that there may instead be colored cables but not the ones I showed in the photos in the previous days, it is likely that they are the same as these pic.twitter.com/glbPECEKbi

—Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 11, 2023