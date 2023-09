Comment regarder l’événement d’Apple dédié à l’iPhone 15 ?

La prochaine conférence de presse d’Apple aura lieu le mardi 12 septembre, à partir de 19 heures, heure de Paris. Cet événement baptisé « Wonderlust » présentera très certainement la série iPhone 15 et la nouvelle génération d’Apple Watch, notamment l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. Nous pourrions également assister à l’arrivée de l’USB-C sur les AirPods Pro d’Apple.

Comme l’année dernière, l’événement iPhone 15 sera diffusé sur différentes plateformes, notamment sur le site Web d’Apple, sur iPh0ne/iPad et Apple TV, sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et sur YouTube.

Voici un aperçu des modalités de diffusion de cet événement très attendu, qui aura lieu le 12 septembre.

Apple finira par mettre à jour la page d’accueil de l’application Apple TV avec des liens vers le prochain événement Wonderlust avant le 12 septembre. Lorsque l’événement est sur le point de commencer, cliquez sur le bouton Lecture pour lancer la diffusion. Les liens apparaîtront dans l’application Apple TV sur l’iPhone et l’iPad.

Un conseil : si vous cliquez sur le lien un peu plus tôt, vous pourrez écouter la bande-son unique qu’Apple a préparée pour l’événement.

Vous pouvez télécharger l’application Apple TV sur l’App Store de votre appareil mobile.

Comme prévu, Apple diffusera l’événement iPhone sur la page d’accueil de l’Apple TV. Vous trouverez divers liens vers l’événement le jour même. Recherchez le panneau « Wonderlust » dans l’application Apple TV sur votre box Apple TV, cliquez dessus et appuyez sur Lecture. Préparez-vous ensuite à vous laisser divertir par Tim Cook et son équipe.

De nombreuses personnes seront coincées au travail lorsque l’événement Apple commencera. Ces personnes peuvent suivre l’événement en streaming sur le site Web d’Apple.

Vous trouverez un lien bien visible en haut de la page d’accueil. Vous pouvez également mettre en signet la page Web des événements Apple et vous y rendre le 12 septembre. Les liens sont disponibles sur tous les navigateurs Web, quelle que soit la plateforme.

Une option fantastique pour regarder l’événement Apple est d’accéder au compte YouTube de l’entreprise. Cette option est particulièrement utile pour les utilisateurs qui souhaitent acheter le nouvel iPhone 15, mais qui ne peuvent accéder à l’événement que depuis un navigateur Web mobile sur leur appareil Android.

Vous pourrez regarder l’événement iPhone 15 sur YouTube sur n’importe quel appareil capable d’accéder à YouTube. Qu’il s’agisse du site mobile YouTube, de l’application YouTube, du site Web YouTube sur votre ordinateur, etc. Si vous avez un appareil qui peut ouvrir YouTube, vous pouvez regarder l’événement iPhone 15 sur cet appareil. C’est également un excellent choix si vous souhaitez diffuser l’événement par Chromecast sur un autre appareil.

Enfin, n’oubliez pas X. Le réseau social que l’on appelait autrefois Twitter accueillera également l’événement Wonderlust d’Apple. Vous trouverez le lien sur le compte X d’Apple juste avant le début de l’événement.

Join us for a special #AppleEvent on September 12 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/dQLzRfEVVq

—Apple (@Apple) August 31, 2023