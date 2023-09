One ne connaît pas encore la date de lancement ni le prix de la webcam Reach de Logitech. Mais « pour obtenir une validation sur le marché réel », Logitech lancera ce produit par le biais d’une campagne Indiegogo . Pour bénéficier d’une remise non spécifiée lorsque la campagne sera lancée, inscrivez-vous aux alertes e-mail du jour du lancement.

Mais, la Logitech Reach est remarquable pour plusieurs raisons. De toute évidence, il s’agit d’une solution sur mesure, qui ne nécessite donc pas d’accessoires supplémentaires. Ces deux outils sont incroyablement utiles et confèrent à la Logitech Reach une flexibilité que d’autres solutions n’ont pas. De plus, la Logitech Reach est livrée avec un support autoportant et une pince de bureau , ce qui lui permet de s’adapter à différentes situations dès sa sortie de l’emballage.

Pour être tout à fait clair, la Logitech Reach n’est pas un nouveau concept . Il est possible de fixer n’importe quelle webcam ou DSLR pouvant être montée sur un trépied à un support aérien. En fait, vous pouvez même le faire avec votre iPhone (le Mac peut utiliser l’iPhone comme webcam sans fil), et la webcam Brio 500 de Logitech peut s’incliner pour capturer des éléments sur votre bureau.

Le concept de la Logitech Reach est assez simple : il s’agit d’une webcam 1080p à 60 fps montée sur un support en forme de T . Vous pouvez régler la caméra sur un axe horizontal et vertical (« hauteur » et « portée »), ou vous pouvez l’incliner pour obtenir l’angle parfait. Un bouton situé sur la webcam Reach permet d’activer le zoom optique 4,3 x, tandis que l’autofocus garantit une image toujours détaillée.