L’Apple Watch 9 bénéficiera de capteurs améliorés et d’une nouvelle puce U2

Au milieu de toutes les discussions sur les nouveautés de l’iPhone 15, il peut être facile d’oublier que nous attendons également une Apple Watch 9 et une Apple Watch Ultra 2 lors de l’événement spécial d’Apple de mardi — et de nouveaux détails sur ces montres connectées viennent d’être divulgués.

Sur le site de Bloomberg, Mark Gurman, généralement fiable, a présenté ce qu’il pense être les deux prochaines smartwatches d’Apple. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de changements majeurs cette année, certaines rumeurs d’améliorations méritent d’être notées.

Gurman parle de « diverses mises à niveau de capteurs et de composants internes » pour les deux montres et mentionne en particulier une nouvelle version du capteur optique de fréquence cardiaque d’Apple. Aucun autre détail n’est donné, mais il semble que les relevés seront plus rapides et plus précis.

Il est également fait mention d’une puce U2 à bande ultralarge améliorée qui remplacera l’actuelle puce U1 pour les deux montres, une mise à niveau qui a également été annoncée pour les smartphones de la série d’iPhone 15. Cela devrait permettre un suivi plus précis de la localisation dans l’application Localiser.

D’autres informations contenues dans le nouveau rapport ont déjà été mentionnées, notamment le passage à l’utilisation de pièces imprimées en 3D et une mise à niveau significative du chipset qui devrait avoir un effet notable sur les performances de ces smartwatches.

Faut-il attendre ?

Il semble qu’il pourrait y avoir des changements au niveau des bracelets disponibles pour l’Apple Watch cette année. Apple devrait abandonner les options en cuir, tandis que les bracelets à maillons en acier inoxydable semblent devoir être abandonnés ou remplacés.

Bien sûr, la question se pose toujours de savoir s’il faut acheter maintenant ou attendre. L’Apple Watch 10 (ou Apple Watch X) et l’Apple Watch Ultra 3 devraient, selon les rumeurs, constituer des mises à jour significatives des smartwatches d’Apple.

Ces modèles arriveront en 2024, mais pour l’instant, nous sommes prêts et attendons l’Apple Watch 9 et l’Apple Watch Ultra 2 — ainsi que les nouveaux iPhone — et tout semble prêt pour demain 19 heures.