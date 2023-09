Hermès retire tous les bracelets Apple Watch en cuir de son site

Le revendeur de produits de luxe Hermès a retiré de sa boutique en ligne toute sa gamme de bracelets en cuir pour l’Apple Watch.

Ce changement intervient quelques heures seulement avant qu’Apple ne dévoile l’Apple Watch Series 9 et l’iPhone 15, et une semaine après que Mark Gurman, de Bloomberg, a affirmé qu’Apple allait « abandonner le cuir pour les étuis d’iPhone et les bracelets d’Apple Watch » pour des raisons liées à l’environnement et au développement durable.

Dans une série de posts sur X la semaine dernière, Gurman s’est interrogé sur l’impact que pourrait avoir l’abandon du cuir par Apple sur son partenariat avec Hermès, qui proposait jusqu’à très récemment une gamme de bracelets en cuir de luxe pour l’Apple Watch.

🚨 Hermès has completely removed the Apple Watch from its website. Bands are gone too. None of them show up in search either. AirTags are still listed though.

First image is what’s live, second is what it used to be … https://t.co/GT9MZMZAr9 pic.twitter.com/peNCDauvPw

—Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 10, 2023