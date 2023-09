Google Drive permet de verrouiller les fichiers pour empêcher les modifications indésirables

Ce n’est pas la première fois que Google permet aux utilisateurs de restreindre l’accès à un fichier. Auparavant, vous pouviez faire la même chose en utilisant l’API Google Drive et par le biais d’approbations de fichiers dédiées. La principale différence avec cette nouvelle implémentation est que vous pouvez verrouiller un fichier à tout moment, même après l’avoir partagé avec votre collègue . Cela n’était pas possible auparavant.

Cette fonctionnalité a été révélée dans le dernier article du blog Google Workspace Updates , qui précise que cette simple fonction de verrouillage simplifiera et rationalisera le processus de restriction des fichiers dans Google Drive. Pour verrouiller un document, ouvrez Google Drive et cliquez sur le fichier avec le bouton droit de la souris. Assurez-vous d’avoir un accès de modification au fichier de votre choix. Dans le menu contextuel, sélectionnez l’option « Verrouiller » pour activer le mode lecture seule pour ce fichier.

Je suis sûr que nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où, malgré tous nos efforts, nous n’avons pas réussi à éviter les modifications non autorisées de précieux documents ou de feuilles Excel partagés avec nos collègues. L’un de vos collègues a peut-être ajouté un commentaire ou modifié une partie du fichier sans vous consulter au préalable. Je sais à quel point cela peut être frustrant et il semble que l’équipe de développement de Google Drive le sache aussi !