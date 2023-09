OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad Go et de nouveaux écouteurs attendus en janvier 2024

OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Pad Go et de nouveaux écouteurs attendus en janvier 2024

La tablette portant le numéro de modèle OPD2304 et OPD2305 a fait surface dans la certification BIS, faisant allusion aux versions Wi-Fi et cellulaire. Pour rappel, la OnePlus Pad n’a été commercialisée qu’en version Wi-Fi.

La OnePlus Pad Go fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà. Le nom de la tablette a fait surface dans la communauté chinoise au début du mois, elle pourrait donc être lancée en Chine en premier lieu, en même temps que le OnePlus 12.

Nous disposons déjà des rendus et des spécifications des OnePlus 12 et OnePlus 12 R. Des rumeurs antérieures ont révélé que le OnePlus 12 pourrait être présenté en Chine en décembre 2023, de sorte que le lancement mondial est possible en janvier 2024. Le OnePlus 12R devrait être exclusif à l’Inde, tout comme le 11R l’était.

Tous ces passionnants appareils sont aujourd’hui pressentis pour voir le jour en même temps. En janvier 2024, la société présentera le OnePlus 12 , le OnePlus 12R , le OnePlus Pad Go et de nouveaux écouteurs au niveau mondial , selon l’informateur Yogesh Brar .

Il peut sembler un peu idiot de discuter d’un événement d’annonce de produit éventuellement prévu pour le début de l’année prochaine le jour du grand lancement de la famille iPhone 15 d’Apple et quelques semaines à peine avant la très attendue fête de dévoilement des Pixel 8 et 8 Pro de Google, mais, cela a été fait !