Elon Musk affirme que le vaisseau Starship est « prêt à décoller », mais pas la FAA

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré en début de semaine dernière que Starship était prêt à être lancé à nouveau. Cependant, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a noté que le vaisseau spatial n’était pas encore prêt pour un nouveau vol d’essai.

La FAA a conclu son enquête sur l’explosion de la fusée en plein vol en avril, déclarant que SpaceX devait prendre 63 mesures correctives avant d’être autorisée à procéder à un second lancement. Le Starship est pour l’instant cloué au sol, car la société doit vérifier tous les points de la liste de la FAA avant d’obtenir son feu vert pour un nouveau lancement.

Dans un communiqué de presse, la FAA a demandé à SpaceX de prendre 63 mesures correctives avant de pouvoir lancer un autre vol d’essai de la fusée Starship Super Heavy et d’éviter qu’un autre accident ne se produise.

On sait que SpaceX est déjà prête pour le dernier lancement de la fusée. La fusée Starship, déjà entièrement chargée, se trouve actuellement sur l’aire de lancement de la base stellaire de la société à Boca Chica, au Texas. Le dernier message de SpaceX sur X affirme que « tester le matériel de développement dans un environnement de vol » aiderait ses équipes à « apprendre et à exécuter rapidement les modifications de conception et les mises à niveau du matériel afin d’améliorer les chances de succès à l’avenir ».

L’entreprise attend avec impatience le feu vert de la FAA, se ralliant sur les réseaux sociaux à l’importance d’un lancement pour son futur projet de fusée. « Nous avons appris énormément de choses sur le véhicule et les systèmes au sol lors du premier essai en vol de Starship », a déclaré SpaceX.

La FAA ne lâche rien

Malgré les propos de SpaceX, la FAA reste ferme sur sa décision issue de son enquête, centrée sur l’explosion de la fusée en avril. Une fois que SpaceX aura mis en œuvre toutes les mesures correctives — et seulement à ce stade — elle pourra demander et recevoir une licence modifiée de la FAA pour lancer à nouveau Starship.

Les régulateurs ont cité plusieurs causes profondes de l’accident du 20 avril. La FAA a noté que les mesures correctives comprennent la refonte du matériel du véhicule pour éviter les fuites et les incendies, la refonte du pas de tir pour en accroître la robustesse, l’intégration d’examens supplémentaires dans le processus de conception, la poursuite de l’analyse et des essais des systèmes et composants critiques pour la sécurité, y compris le système de sécurité de vol autonome, et l’application de pratiques supplémentaires de contrôle des modifications.

« La clôture de l’enquête sur l’accident ne signifie pas une reprise immédiate des lancements de Starship à Boca Chica », a déclaré la FAA dans le communiqué. « SpaceX doit mettre en œuvre toutes les mesures correctives qui ont un impact sur la sécurité publique et demander et recevoir une modification de licence de la FAA qui réponde à toutes les exigences réglementaires en matière de sécurité, d’environnement et autres avant le prochain lancement de Starship », a ajouté la FAA.

Le vaisseau Starship de SpaceX et la FAA

SpaceX est impatiente d’envoyer ses fusées dans l’espace, mais elle doit apaiser les autorités de réglementation pour que chaque lancement reçoive le feu vert.

Une action en justice a été intentée contre la FAA après le lancement, le 20 avril, du vaisseau spatial de SpaceX, l’une des fusées les plus puissantes au monde. Cette plainte avait été déposée par des groupes de défense de l’environnement qui s’inquiétaient de ce que le vaisseau avait laissé derrière lui, à savoir une pollution massive dans les zones proches du site de lancement et une perturbation de l’écosystème qui l’entoure. SpaceX a également fait l’objet de plaintes de la part de groupes de défense de l’environnement en raison de l’exploitation de sa fusée à Boca Chica sans examen environnemental approfondi.

La FAA a toujours le dernier mot concernant les futures missions de SpaceX, notamment en ce qui concerne le vaisseau Starship, qui est encore en phase expérimentale.