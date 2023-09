Google Maps permet aux utilisateurs de trouver plus rapidement leurs lieux préférés à l’aide d’emojis

Avec l’application Google Maps, vous pouvez appuyer sur l’onglet Enregistrés en bas de l’écran pour créer des listes de lieux où vous souhaitez vous rendre ou de vos lieux préférés. L’autre jour, Google a publié sur son compte Google Maps sur X que, grâce à une nouvelle mise à jour de l’application, « vous pouvez personnaliser vos lieux enregistrés avec des emojis pour vous aider à trouver vos endroits préférés plus rapidement ».

Les emojis sont les mêmes que ceux disponibles dans les messages. Vous pouvez donc utiliser un emoji de nourriture, un emoji de sport ou tout autre emoji de votre choix pour symboliser un lieu que vous avez sauvegardé.

Pour ajouter un emoji, ouvrez Google Maps et cliquez sur l’onglet Enregistrés en bas de l’écran. Cela ne fonctionnera pas avec les listes par défaut fournies avec Google Maps, telles que « Adresses avec libellé », « Favoris », « À visiter », « Adresses enregistrées » et « Projets voyages ».

Vous devrez créer votre propre liste ou modifier une liste existante que vous avez vous-même créée. Dans une vidéo partagée par Google sur X, une nouvelle liste nommée « Fav Coffee Spots » est créée. Sélectionnez un emoji pour la liste, en l’occurrence une tasse de café, et ajoutez une description. Il ne vous reste plus qu’à ajouter les lieux que vous souhaitez à la liste.

NEW UPDATE: now you can customize your saved places with emojis to help you find your fav spots faster 🌮☕️🍦🍔

which emoji are you most excited to map with? 👀 pic.twitter.com/Fc3ePRGABM

— Google Maps (@googlemaps) September 6, 2023