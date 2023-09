Spotify permettra de partager des chansons avec vos amis sous forme de « surprises audio »

Il ne fait aucun doute que le secteur du streaming musical est toujours dominé par Spotify, même si des rivaux comme YouTube Music et Apple Music ont fait des progrès significatifs. Le fait que Spotify teste et déploie en permanence des tonnes de fonctionnalités en fait un choix incontournable pour les utilisateurs.

Aujourd’hui, Spotify propose une nouvelle fonctionnalité qui ajoute une touche de mystère aux chansons que vous partagez avec d’autres.

Comme l’a repéré Saadh Jawwadh, utilisateur de X (anciennement Twitter), Spotify expérimente une nouvelle fonction « Partager comme une surprise audio ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité vise à rendre l’expérience de partage de musique amusante et mystérieuse.

Une fois sélectionnée, vous pourrez masquer la pochette de l’album de la chanson et la remplacer par un emballage cadeau avant de la partager avec vos amis ou votre famille.

Spotify building a new sharing feature called “Share it as an audio surprise”;

This will let users share a song with a gift wrap instead of album art and once the viewers tap on the Play on Spotify button it will unveil the song. pic.twitter.com/bok3dWDuMB

—Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) September 4, 2023