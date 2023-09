Le Orange Pi Zero 2W est un sosie du Raspberry Pi Zero avec une puce Allwinner H618 et jusqu’à 4 Go de RAM

Le Raspberry Pi est depuis longtemps un appareil de choix pour les amateurs du DIY en raison de son approche simple de l’informatique, qui lui permet d’être hautement programmable à des fins multiples. Cet ordinateur monocarte a de nombreux concurrents, mais aucun n’arrive à la cheville du Pi Zero 2W d’Orange, dont les spécifications sont légèrement supérieures, mais dont le prix est plus abordable.

Le Orange Pi Zero 2W est un nouvel ordinateur monocarte qui ne mesure que 65 x 30 mm, mais qui intègre un processeur quadricœur, jusqu’à 4 Go de RAM, et suffisamment de ports et de connecteurs pour les fonctions informatiques de base.

En d’autres termes, il ressemble énormément à un Raspberry Pi Zero 2W, mais il dispose d’un processeur différent, d’une prise en charge de 8x plus de mémoire, et de ports USB-C au lieu de micro USB. Le Orange Pi Zero 2W est disponible dès maintenant sur AliExpress à partir de 15 euros.

Le petit ordinateur est alimenté par un processeur Allwinner H618, doté d’un processeur ARM Cortex-A53 cadencé à 1,5 GHz et d’une carte graphique Mali-G31 MP2. La carte dispose d’un port micro HDMI 2.0 pour la sortie audio et vidéo, de deux ports USB 2.0 Type-C pour l’alimentation ou les données, d’un lecteur de carte microSD pour le stockage et d’un en-tête GPIO à 40 broches compatible Raspberry Pi.

Les capacités sans fil incluent la prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0, et la carte est conçue pour fonctionner avec des adaptateurs d’alimentation USB-C 5V/2A.

Les prix de la carte vont de 15 euros pour un modèle avec 1 Go de RAM à 27 euros pour un modèle de 4 Go, mais il existe également des options de 1,5 Go et de 2 Go.

Très abordable !

Et vous pouvez ajouter une carte d’extension de 5,62 euros à votre commande pour obtenir un accessoire avec une prise Ethernet 10/100, deux ports USB-A, une prise audio de 3,5 mm, un récepteur infrarouge et trois boutons (l’un est un interrupteur marche/arrêt, tandis que les deux autres sont personnalisables par l’utilisateur).

Le Orange Pi Zero 2W devrait prendre en charge une série de systèmes d’exploitation, dont Android 12 et les distributions GNU/Linux, dont Debian et Ubuntu.

Alors que l’on pourrait penser que le Orange Pi Zero 2W est analogue au Orange Pi Zero que la société a lancé il y a 3 ans, l’ancien modèle dispose d’un processeur Allwinner H616, de 512 Mo ou 1 Go de RAM, et d’une forme et d’une sélection de ports différentes : il mesure 60 x 53 mm, et dispose d’une prise Ethernet intégrée, d’un port USB-A, d’un seul port USB-C, et d’un port micro HDMI.