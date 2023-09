Une fuite importante sur la série iPhone 15 donne plus de détails

C’est bientôt le grand jour de l’iPhone 15, et avec l’événement de lancement de mardi qui approche à grands pas, nous avons toute une série de rumeurs supplémentaires concernant les quatre smartphones Apple qui devraient être dévoilés le 12 septembre.

Ces informations proviennent de l’habituel et fiable Mark Gurman de Bloomberg, qui a réalisé un aperçu complet de l’événement de lancement à venir : la plupart de ces fuites ont déjà été entendues sous une forme ou une autre, mais il y a également quelques informations supplémentaires intéressantes.

Selon Gurman, tous les nouveaux modèles d’iPhone 15 seront équipés d’une puce ultra-large bande U2 améliorée, qui remplacera la puce U1 des iPhone 14. Cela devrait permettre un suivi plus précis de l’appareil grâce à l’application Localiser proposée par Apple.

En outre, Gurman prévoit que le modèle le plus cher sera bien l’iPhone 15 Pro Max et non l’iPhone 15 Ultra. Nous entendons les deux noms depuis quelques mois, mais il semblerait que le nom Ultra n’apparaisse pas cette année.

Caméras et batterie

De précédentes rumeurs ont suggéré que l’iPhone 15 Pro Max serait doté d’un zoom périscopique sur l’une de ses caméras, et ce dernier rapport indique qu’il offrira un zoom « d’environ 6x ». Il s’agit d’une mise à niveau substantielle, puisque les modèles actuels offrent un zoom 3x.

Gurman confirme également de précédentes informations en affirmant que les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max passeront effectivement d’un cadre en acier inoxydable à un cadre en titane. Apparemment, les modèles Pro seront ainsi 10 % plus légers que leurs prédécesseurs.

L’article de Bloomberg mentionne également que les économies d’autonomie seront la « plus grande amélioration » apportée par les nouvelles puces A17 Bionic des modèles Pro. Attendez-vous donc à ce que ces appareils durent plus longtemps que les 23 heures et 29 heures maximum respectivement offertes par l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Nous avons désormais une très bonne idée de ce qu’Apple va dévoiler demain.