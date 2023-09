L’iPad Air 6 serait lancé en octobre, à contrario du Mini et du Pro

L’un des aspects de la gamme iPad Air qui est restée remarquablement constante est son prix — sauf dans la zone euro, où le prix de la gamme d’iPad a grimpé en flèche. Historiquement, le modèle Wi-Fi d’entrée de gamme de 64 Go est proposé à 599 dollars (789 euros en France), tandis que la variante plus complète de 256 Go est proposée à partir de 749 dollars (989 euros).

En outre, on spécule sur l’ajout d’un port Thunderbolt , la mise en miroir de l’iPad Pro et la prise en charge de la fonctionnalité de survol de l’Apple Pencil. De nouvelles options de couleurs pourraient également faire leur apparition, ajoutant une touche de dynamisme à la gamme.

Cela fait suite à la dernière mise à niveau importante de l’iPad Air équipé d’une puce M1 en mars 2022, qui a apporté une caméra frontale remaniée avec un support de la fonction Centre Stage, un port USB-C plus rapide, des capacités 5G sur les modèles cellulaires et de nouvelles options de couleur.