Google offre un aperçu de la Pixel Watch 2 avant l’événement

Google n’en a pas fini avec la Pixel Watch 2. Un jour seulement après avoir officiellement révélé le design de la Pixel Watch 2, Google nous offre à nouveau un aperçu de la future smartwatch. Cette dernière vidéo apporte également quelques nouveaux détails.

Dans la nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube Made by Google, nous avons le meilleur aperçu de la Pixel Watch 2. La vidéo montre l’appareil sous différents angles, nous permettant de voir à la fois l’avant et l’arrière de la smartwatch.

Comme dans la vidéo d’hier, le design est très analogue à l’originale et n’est pas radicalement différent de l’avant. On retrouve toujours son écran arrondi bombé en Corning Gorilla Glass et une interface utilisateur familière, la couronne rotative et le bouton situé à côté de la couronne de la précédente génération ont été conservés. Cependant, tout n’est pas identique.

Les propriétaires de la Pixel Watch originale espèrent que la couronne a été améliorée, car beaucoup se sont plaints que la couronne originale était lâche et que l’haptique n’était pas parfaite.

Le bracelet de la montre est identique à celui de la première version, dans la couleur Noir Mat. Le bouton sur le côté est également identique à celui de la Pixel Watch, situé juste au-dessus de la couronne. Bien que Google n’ait pas confirmé si la montre était équipée d’un processeur Snapdragon comme le voulait la rumeur, un coup d’œil à son dos révèle quelques informations intéressantes.

Un capteur de santé amélioré et plus encore

Lorsqu’on jette un rapide coup d’œil, on voit un anneau de caractéristiques gravées dans le métal. L’une de ces caractéristiques semble être l’indice de protection IP68, ce qui signifie qu’elle peut être immergée dans de l’eau douce pendant 30 minutes à une profondeur maximale de 16 mètres. C’est une surprise puisque la première montre n’avait pas de certification IP ; cependant, elle était classée sûre à une profondeur de 54 mètres, ce que la Pixel Watch 2 prétend également pouvoir atteindre.

C’est un peu difficile à voir, mais on voit également la confirmation de la résistance à l’eau (50 m), d’un capteur d’activité électrodermique (EDA), d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un suivi du sommeil et d’un capteur de saturation en oxygène (SpO2). En outre, nous avons une bonne vue des capteurs, qui sont disposés selon un motif 3×3.

L’événement Pixel 8 de Google est prévu pour le 4 octobre et la Pixel Watch 2 sera lancée en même temps que le smartphone. Comme l’indique la vidéo dans le minuscule texte près du bas, les précommandes seront lancées le même jour que l’événement.