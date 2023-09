Google tease le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2 avant leur lancement le 4 octobre

Après avoir confirmé l’événement matériel Pixel pour le 4 octobre il y a quelques jours, Google a publié le teaser officiel de la série Pixel 8 qui montre le design du smartphone officiellement pour la première fois. En effet, après la fuite du Pixel 8 Pro, Google a finalement révélé un aperçu officiel de l’appareil phare, ainsi que le Pixel 8 standard.

La première image montre la barre de caméra du Pixel 8 Pro et l’une des caméras de près. Le smartphone est vu en couleur « Porcelaine ». Les photos et vidéos partagées par Google montrent à quel point le Pixel 8 est plus petit que le 8 Pro. Alors que le Pixel 8 Pro devrait, selon les rumeurs, conserver la même taille d’écran de 6,7 pouces que son prédécesseur, le Pixel 8 standard pourrait avoir un écran plus petit de 6,17 pouces (au lieu de 6,3 pouces sur le Pixel 7), ce qui est une bonne nouvelle si vous préférez les téléphones qui ne prennent pas toute la place dans votre main.

Le teaser montre également la Pixel Watch 2 qui semble identique à la Pixel Watch de l’année dernière avec un écran incurvé et une couronne sur le côté droit. Elle est également présentée en couleur porcelaine. Bien que Google ne révèle pas grand-chose sur les nouvelles fonctionnalités de la Pixel Watch 2, il note que vous pouvez l’associer à un smartphone Pixel « pour obtenir une aide encore plus personnalisée, des fonctions de sécurité et des informations sur la santé ».

Les Pixel Buds Pro sont également présentés dans la nouvelle couleur Porcelaine, assortie au smartphone et à la montre.

Rendez-vous le 4 octobre

Enfin, l’image de l’arrière du Pixel 8 Pro montre trois caméras arrière ainsi qu’un flash LED et le capteur de température. Le texte du teaser montre que les appareils seront disponibles en précommande le 4 octobre, le même jour que le lancement.

Une précédente fuite avait déjà révélé le Pixel 8 avec deux caméras arrière en couleur Haze.

Il reste encore près d’un mois avant le lancement, nous pouvons donc nous attendre à d’autres teasers de l’appareil dans les semaines à venir.