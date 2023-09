Les MacBook M3 d’Apple pourraient ne pas arriver cette année

Une source a de mauvaises nouvelles pour les fans d’Apple qui espéraient voir une gamme de Mac équipés de puces M3 cette année. Selon un article de Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, il semble de plus en plus probable qu’Apple ne lancera pas sa gamme de MacBook équipés de la puce M3 « avant la fin de l’année ».

看起來到今年年底前,Apple應該都不會發售新款的MacBook (配備M3系列處理器) 機型了

It seems that Apple will not launch new MacBook models (equipped with M3 series processors) before the end of this year.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 8, 2023